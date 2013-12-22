هتل اماراتی در ایران

خبر آنلاین: شرکت مدیریت هتلداری روتانا قرار است اولین شرکت خارجی هتلداری باشد که بعد از انقلاب 1979 در ایران هتل تاسیس می کند.

این شرکت اماراتی قرار است سال آینده هتلهایی در افغانستان، ترکیه و تانزانیا هم بسازد. روتانا 50 پروژه بین المللی دیگر در قطر، بحرین، کویت و امارات دارد که 13600 اتاق به آمار اتاقهای آن تا سال 2018 می افزاید.

در حال حاضر روتانا 17 هتل در امارات، مصر و لبنان دارد.

به گزارش روزنامه اماراتی دنشنال، شرکت روتانا پروژه هایی در تهران و شهر مشهد دارد که قرار است از سال 2015 به بعد تکمیل شود.

عمر قدوری، معاون رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت روتانا به روزنامه دنشنال چاپ ابوظبی گفت: "ایران جاذبه های زیاد بازرگانی و فرهنگی دارد؛ و تجارت درآنجا قابل توجه است."

"مشهد هم یکی از مرکز زیارتی است که به اندازه کافی هتلهای باکیفیت ندارد."

چشم انداز برداشته شدن تحریمهای اقتصادی ایران، بازار هتلداری این کشور برای شرکتهایی مانند روتانا را جذاب کرده است.

قدوری گفت: "ما امیدواریم که تحولات جدید باعث رونق اقتصادی در منطقه شود. اگر ما بتوانیم دو یا سه هتل در ایران تاسیس کنیم، و مقامات ایرانی نتایج آنرا ببینند، فرصتهای زیادی باز خواهد شد."

در بین سال های 2007 تا 2011 شمار گردشگران خارجی در ایران سالانه 10.9 درصد رشد داشته و به 3.4 میلیون نفر در سال 2011 رسیده است. 73 درصد این افراد، گردشگران زیارتی هستند.