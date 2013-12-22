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۱ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۴۱

سفر روحانی به مسکو

در حالی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از برنامه خود برای سفر به تهران خبر داده است رئیس جمهور ایران نیز برنامه سفر به مسکو را در سال 2014 میلادی در دستور کار دارد.

مهر: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است در آینده نزدیک عازم تهران شود.

این در حالی است که رئیس جمهور اسلامی ایران نیز ظرف 10 ماه آینده قرار است برای سفری دوجانبه عازم مسکو شود.

چندی قبل نیز سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه سفری به تهران داشت.

کد مطلب 2405955

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