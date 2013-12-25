ایسنا: تاریا کرونبرگ، رئیس هیئت پارلمان اروپا در گفت‌وگو با برنامه تلویزیونی صفحه دو بی‌بی‌سی فارسی گفت: ما می‌خواستیم با خانواده زندانیان سیاسی و با کسانی که در حصر خانگی هستند یعنی موسوی و کروبی ملاقات کنیم که البته امکان نداشت.

کرونبرگ مدعی شد که محمدجواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران به آنها گفته است که "روند قضایی" موسوی و کروبی "در آینده نزدیک" آغاز خواهد شد.

هیئت پارلمان اروپا در سفر خود به ایران با نسرین ستوده و جعفر پناهی، محکومان حوادث سال 88 ، در سفارت یونان در تهران دیدار کرد و جایزه "ساخاروف برای آزادی اندیشه" را به آنها تحویل داد.

کرونبرگ گفت که در سفر اخیر به ایران درباره تعیین یک نماینده حقوق بشر اتحادیه اروپا که به طور دائم به ایران سفر کند، با مقامات ایرانی صحبت کردند و ابراز امیدواری کرد که این کار بتواند "شروعی برای گفت‌وگو در این زمینه" باشد.

رئیس هیئت اعزامی پارلمانی اروپا به ایران افزود که در مورد اجرای مجازات اعدام هم با محمد جواد لاریجانی گفت‌وگو کرده است.

کرونبرگ در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به سوالی درباره اتفاقاتی که پس از دیدار او و همراهانش با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران افتاد گفت که ماجرا به بی‌اطلاعی او از پروتکل باز می‌گردد.

برخی رسانه‌ها و مقامات ایرانی برنخاستن کرونبرگ در هنگام ورود هاشمی رفسنجانی به اتاق محل ملاقات را نوعی "بی احترامی" و "توهین" دانسته‌اند، ولی رئیس هیئت پارلمان اروپا گفت که موضوع "هیچ ارتباطی با بی‌احترامی نداشت. میزبان به ما گفت بنشینیم و من از رسم بلند شدن اصلا خبر نداشتم."