بابک زنجانی مثل هندوانه در بسته است!

*موضوع بابک زنجانی از اول مطرح نبوده و نیست، بلکه موضوع اصلی برگشت درآمد‌های نفتی کشور که فروخته شده بوده است. البته نه فقط بدهی‌های شخص بابک زنجانی بلکه بدهی‌های بعضی از شرکت‌های نفتی خارجی که در واقع مطالبات شرکت نفت از آنها، کمتر از مطالباتش از بابک زنجانی نیست، در کمیسیون در دست تحقیق و بررسی است و اینها همه در حال پیگیری است که زودتر به حساب شرکت نفت برگردد.

* نظر داخلی فقط آقای بابک زنجانی مطرح هستند و از نظر خارجی هم چندین شرکت خارجی که بدهی‌های زیادی به شرکت نفت ایران دارند. به این صورت که این شرکت‌های خارجی نفت گرفتند و بردند اما پولی به ایران تحویل نداده‌اند. البته این را هم اضافه کنم که در این بین بعضی از دستگاه‌های داخلی هم هستند که وارد این کار شده‌اند اما پولی تحویل شرکت نفت تا امروز نداده‌اند که اینها همه در حال رسیدگی است. منتها پرونده آقای زنجانی را خیلی‌ها دوست دارند رسانه‌یی شود که به دلایل مختلف من فعلا قصد مطرح کردن این دلایل را ندارم و به وقتش حقیقت را به مردم اعلام خواهم کرد. ما در زمینه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی جلسات مختلفی با ایشان و وزارت نفت داشته‌ایم که جزییات این جلسات را در زمان معین می‌گوییم.

* امثال بابک زنجانی وجود دارند و همان‌طور که آقای پورمحمدی گفته است مانند هندوانه‌یی در بسته می‌مانند که معلوم نیست چه چیزی از آب در می‌آیند. بر اساس گزارش کمیته نفت این افراد کمک‌های زیادی به کشور کرده‌اند و همچنین منابع رسمی کشور که با ایشان مذاکره داشته‌اند و قرارداد بسته‌اند این موضوع را تایید می‌کنند. البته انتظار می‌رود وزارتخانه‌یی مانند وزارتخانه نفت که وزیر این وزارتخانه در جریان فعالیت‌های بابک زنجانی و قراردادهای بسته شده بوده، طبیعتا باید این موضوع به اندازه کافی بررسی و صلاحیت‌های این شخص را از مراجع قانونی احراز کرده باشند.