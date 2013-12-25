ایسنا:امید کریمیان، نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس در ابتدای صحبت‌های خود اظهار کرد: از تلاش تیم مذاکره‌ کننده هسته‌ای که حاصل تغییر در گفتمان شعار تدبیر و امید هستند تقدیر می‌کنم و امیدوارم که طرف مقابل نیز صراحت خود را به ملت ایران نشان دهد.

وی با اشاره به قرآن کریم ادامه داد: خداوند در سوره مائده در مورد اهمیت عهد و پیمان می‌فرماید "ای کسانی که ایمان آوردید به عهد خود وفا کنید"، جناب آقای دکتر روحانی ملت شریف استان کردستان اعم از شیعه و سنی خالصانه بر مبنای عهد شما برای احقاق حقوق حقه خود پای صندوق‌های رأی آمدند و به شما اعتماد کردند. من امیدوارم که شما به عنوان یک فرد حقوقدان و ملبس به لباس روحانیت به وعده‌های خود عمل کنید چرا که بار دیگر گذرتان به کردستان خواهد افتاد.

نماینده مردم مریوان در مجلس با اشاره به بیانیه شماره 3 اقوام و مذاهب روحانی، خطاب به رئیس جمهور خاطر نشان کرد: انتظار داشتیم در راستای عمل به بیانه شماره 3 اقوام و مذاهب جنابعالی و به عنوان مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نیروهای کرد و اهل سنت در کابینه و استانداری کردستان استفاده می‌شد ولی متأسفانه این مهم محقق نشد و پرونده کابینه شما بدون حضور این قوم نجیب و شریف بسته شد.

وی با اشاره به انتخاب زاهدی به عنوان استاندار کردستان اظهار کرد: انتخاب زاهدی به عنوان استاندار و با توجه به سوابق ایشان در وزارت کشور را به فال نیک گرفته و به ایشان تبریک می‌گوییم. ما مردم کردستان به پاس روحیه مهمان‌نوازی اعتقاد به همدلی و اتحاد ایشان را همراهی می‌کنیم باشد که مقدمات توسعه و پیشرفت استان وجبران عقب‌ماندگی‌های دولت‌های گذشته را فراهم نمایند.

کریمیان خطاب به روحانی اظهار کرد: علی‌رغم روحیه بالا و احترام به رأی و نظر شما در انتخاب استاندار کردستان متأسفانه حرمت این استان نگه داشته نشد و وزیر کشور جنابعالی در مراسم تودیع و معارفه کردستان موجی از نارضایتی و گله‌مندی را میان اقشار مختلف برای شخص جنابعالی و شخص خود به جای گذاشت چرا که اظهار داشت به حجت شرعی نرسیدم و فردی واجد شرایط برای استان کردستان نیافتم تا به عنوان استاندار این استان منصوب نمایم.

وی در ادامه خطاب به وزیر کشور تصریح کرد: آقای وزیر این حرف شما مصداق قائده نفی سبیل است در حالی که ما برادران دینی شما هستیم.

نماینده مردم مریوان در مجلس با اشاره به کشته شدن شهروندان کرد توسط نیروی انتظامی خطاب به روحانی گفت: آقای روحانی از عدالت‌ اجتماعی‌تان تا کنون کشته شدن شهروندان کرد توسط نیروهای انتظامی کردستان نصیب ما شده است. من درخواست اعزام هیأتی منصف جهت بررسی این موضوع را دارم.

وی با بیان اینکه بی‌عدالتی اقتصادی شما در 100روز اخیر در لایحه پیشنهادی بودجه 93 کاملا مشهود است افزود: به عنوان مثال در قانون بودجه سال آینده تنها پروژه و کریدور ترانزیتی غرب کشور یعنی راه مریوان سنندج 18 میلیارد تومان اعتبار داشت این در حالی بود که انتظار ما این بود که بودجه مورد نیاز برای اتمام این پروژه عظیم به این پروژه را بازگردانید نه اینکه نسبت به کاهش آن نسبت به 11 میلیارد تومان اقدام نمایید.

این نماینده مجلس تصریح کرد: آقای رئیس جمهور مردم از شما قالی نخواسته‌اند لطف کنید همین حصیر پوسیده را از آنها نگیرید. من به صراحت می‌گویم که اگر وضع به همین صورت پیش برود نه تنها در شاخص‌های توسعه استان توفیقی حاصل نمی‌شود بلکه کردستان محروم، محروم‌تر می‌شود.

وی گفت: ضروری است که قبل از بستن بودجه سال 93 معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت اقوام رئیس جمهور سری به کردستان بزنند و از نزدیک شاهد محرومیت‌ها و مطالبات این استان باشند.

نماینده مردم مریوان در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به مسدود شدن راه‌های مواصلاتی شهری و روستایی استان کردستان به دلیل بارش سنگین برف، اظهار کرد: ما با اولین بارش شاهد بسته شدن راه‌های مواصلاتی شهری و روستایی بودیم که هفته‌ها طول کشید تا بازگشایی شوند، گفت: ضروری است که وزارت راه و شهرسازی فکری به حال مردم کردستان بکنند.

وی با بیان اینکه خطر ریزش و فروریختن مدارس شهری و روستایی در مریوان و سروآباد وجود دارد، گفت: ضروری است که وزارت آموزش و پرورش با اقدامات خود جلوی این تهدیدات را بگیرد.

وی با اشاره به بخشنامه‌ اخیر معاونت توسعه مدیریت و معاونت و نیروی انسانی رئیس جمهور مبنی بر لغو تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: از آنجایی که اکثر نیروهای آموزش و پرورش شامل این بخشنامه موجی از نارضایتی و نگرانی را در جامعه ایجاد کرده است لذا نسبت به تعیین تکلیف این عزیزان که اکثرا دارای 20 سال سابقه کار هستند اقدامات لازم انجام شود.

نماینده مردم مریوان در پایان با تاکید بر لزوم تجدیدنظر سازمان محیط زیست در استعلامات دستگاه‌های اجرایی متقاضیان وسرمایه‌گذاران در استان کردستان اظهار کرد: پاسخ‌های استعلام‌های کنونی سازمان محیط زیست نه تنها کمکی به حل مشکل کردستان نمی‌کند بلکه واقعا نام محیط زیست را در کردستان به محیط ایست تبدیل می‌کند.