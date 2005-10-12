بررسي موضوع هسته اي ايران در نشست آتي پارلمان اروپا

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه آلماني تاگس اشپيگل همچنين نوشت : ايران بر اساس ماده 4 پيمان منع گسترش تسليحات اتمي مي تواند از فن آوري صلح آميز هسته اي برخوردار باشد .

اين روزنامه آلماني در ادامه تصريح كرد : همچنين انتظار مي رود پارلمان اروپا درباره پيشنهادهاي اتحاديه اروپا براي همكاري با ايران در زمينه استفاده صلح آميز از انرژي هسته ‌اي نيز حمايت كند.

نمايندگان پارلمان اروپا امروز نيز گرد هم آمده و در خصوص قطعنامه احتمالي فردا به گفتگو و تبادل نظر خواهند پرداخت .

تاگس اشپيگل در ادامه نوشت : پيش نويس قطعنامه پارلمان اروپا از ايران مي ‌خواهد كه از زمان باقي مانده تا نشست آتي شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در ماه نوامبر استفاده كرده و بار ديگر گفتگوهاي ديپلماتيك خود با سه كشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان را از سرگيرد.

پارلمان اروپا همچنين بر منع هر گونه حمله نظامي عليه ايران تاكيد دارد .