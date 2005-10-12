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۲۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۵:۰۰

تاگس اشپيگل خبر داد :

بررسي موضوع هسته اي ايران در نشست آتي پارلمان اروپا

به نوشته يك روزنامه آلماني، پارلمان اروپا در نشست فردا (پنجشنبه )درباره فعاليت هاي هسته اي ايران به گفتگو پرداخته و احتمال مي رود قطعنامه اي را درباره حق مسلم اين كشور نسبت به برخورداري صلح آميز انرژي هسته اي به تصويب برساند .

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه آلماني تاگس اشپيگل همچنين نوشت : ايران بر اساس ماده 4 پيمان منع گسترش تسليحات اتمي مي تواند از فن آوري صلح آميز هسته اي برخوردار باشد . 

اين روزنامه آلماني در ادامه تصريح كرد : همچنين انتظار مي رود پارلمان اروپا درباره پيشنهادهاي اتحاديه اروپا براي همكاري با ايران در زمينه استفاده صلح آميز از انرژي هسته ‌اي نيز حمايت كند.

نمايندگان پارلمان اروپا امروز نيز گرد هم آمده و در خصوص قطعنامه احتمالي فردا به گفتگو و تبادل نظر خواهند پرداخت .

تاگس اشپيگل در ادامه نوشت : پيش نويس قطعنامه پارلمان اروپا از ايران مي ‌خواهد كه از زمان باقي مانده تا نشست آتي شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در ماه نوامبر استفاده كرده و بار ديگر گفتگوهاي ديپلماتيك خود با سه كشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان را از سرگيرد.

پارلمان اروپا همچنين بر منع هر گونه حمله نظامي عليه ايران تاكيد دارد .

کد مطلب 240599

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