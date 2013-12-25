پیام تبریک لاریجانی به مسیحیان

خانه ملت: متن پیام تبریک دکترعلی لاریجانی به هموطنان مسیحی و آشوری به شرح ذیل است:

میلاد خجسته پیامبر صلح و محبت حضرت عیسی علیه السلام وآغاز سال جدید میلادی را به هموطنان عزیزمسیحی آشوری تبریک وشادباش می گویم.

حضور کم نظیر آشوریان درتمامی عرصه های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و نثارخیل شهیدان در دفاع مقدس نشان دهنده دلبستگی و همراهی این هموطنان به آرمانهای انقلاب اسلامی است.

اینجانب از سوی خود وسایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر ضمن تبریک این عید گرانقدر به هموطنان عزیز مسیحی وآشوری امیدوارم میلاد پر برکت حضرت عیسی علیه السلام طلیعه مهربانی، صلح وخوشبختی برای تمامی هموطنان مسیحی آشوری دراین کشور ودر هر گوشه جهان باشد.