خبرآنلاین: دکتر محمود گلزاری امروز در یک نشست خبری گفت: ما با ایجاد اشتغال و حل مشکلات اقتصادی تلاش می کنیم انگیزه جوانان برای ازدواج را بالا ببریم.

به گفته او یکی از راه های پیدا کردن همسر در دانشگاه ها است که تفکیک جنسیتی مانع می شود: چون مراکز همسریابی مجازی برای ازدواج را قبول نداریم و شیوه سنتی هم الان زیاد جواب نمی دهد باید همسریابی در دانشگاه ها را گسترش بدهیم.

معاون وزیر ورزش و جوانان درباره زندگی هایی بدون عقد نکاح وجود دارد، گفت: تعداد افرادی که بدون ازدواج با هم زندگی می کنند کم است و خیلی نگران کننده نیست. می توان این موضوع را سامان داد و با نگاه مثبت آن را حل کرد.

او همچنین درباره فیس بوک گفت: فیس بوک به لحاظ قانونی فیلتر شده که مربوط به ما نیست. با فیلتر فیس بوک به لحاظ محتوایی و فرهنگی مخالفم؛ باید با فضای مجازی را پذیرفت چون اجتناب ناپذیر است. اما باید برای آن فرهنگ سازی کرد.