نحوه عرضه سبدکالا

فارس: وی در واکنش به این سوال که آیا بصورت کالایی یا بصورت کارت الکترونیک خواهد بود، گفت: این دو سبد کالایی بصورت کارت الکترونیک خواهد بود.

این مقام مسئول گفت: بنا نداریم که کارت الکترونیک جدیدی صادر کنیم بلکه اعتبار تحویل این کالا در شماره حساب سرپرستان خانوار بر اساس سامانه هدفمندی یارانه ها شارژ می شود.

وی افزود: این اعتبار قابلیت نقد شوندگی ندارد و از فروشگاه های مشخصی باید این سبد کالایی تحویل گرفته شود.

حسن یونس سینکی معاون بازرگانی داخلی دیروز خبر داد: «رقمی بیش از هزار میلیارد تومان برای دو سبد کالایی در نظر گرفته شده است.»

بر این اساس برخی رسانه ها قیمت سبدکالایی را بر اساس یک محاسبه ریاضی بدست آورده اند در حالیکه ظهر امروز معاون وزیر صنعت به فارس اعلام کرد: «ممکن است سبد اول و دوم تفاوت هایی با هم داشته باشند»، لذا بر اساس اظهارات سینکی نمی توان صرفا با یک محاسبه ریاضی به این عدد رسید.

همچنین، معاون وزیر صنعت در خصوص جامعه هدف برخوردار از این دو سبد،‌گفته است: «این دو سبد در بهمن ماه و اسفند ماه سال جاری به کارکنان دولت، مستمری‌بگیران دولت، مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، بازنشستگان لشکری، بازنشستگان کشوری، سازمان بهزیستی، کارگران، کمیته امداد، خبرنگاران و دانشجویان متأهل تخصیص می‌یابد.»