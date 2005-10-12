سيروس الوند: شرايط اكران سينما را به سمت توليدات مبتذل كشاند

سيروس الوند، كارگردان سينما، ضمن بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، در مورد روند رواج ابتذال در سينماي ايران گفت : روند رشد ابتذال در سينماي ايران چند سالي است گسترش يافته است وعمده توليد اين آثار درحيطه سينماي كمدي است كه سطح استاندارد توليدات سينمايي نازل تر است و در عين حال در گيشه نيز موفق عمل مي كندو تاثيرات مخربي برنوع نگرش كارگردانها در هنگام ساخت فيلمهايشان بر جاي مي گذارد و يك نوع سهل انگاري و سطحي نگري رواج پيدا كرده است وبه نوعي ايجاد خطر يراي فيلم هاي فرهنگي به وجود آمده است.

سازنده"يكبار براي هميشه" افزود:مهمترين عاملي كه سينما را به سمت وسوي توليد آثار مبتذل كشانده است ،شرايط اكران است وفيلمهاي فرهنگي در هنگام اكران با فيلمهاي سطحي نگر در شرايط مساوي و برابري قرار ندارند و اگر حمايت كمتري از فيلمهاي سطحي نگر انجام شود بالطبع با بازار محدودتري روبه رو مي شوند و جريان ساز نمي شوند..

سازنده"دستهاي آلوده"تصريح كرد:همه در باره مافيا در سينما حرف مي زنند ،ولي هيچ كس روشن نمي كند اين مافيا كجاست؟وبعضي از فيلمهاي فرهنگي هم خيلي حمايت مي شوند و اين گونه نيست تمام فيلمهاي فرهنگي از حمايت برخوردار نيستند و در عين برخي ازآنها در هنگام اكران تبليغات گسترده اي دارند و حتي سازندگانشان نيز در هنگام ساخت امكانات زيادي در اختيار دارند و در اين ميان برخي از فيلمها وجود دارند ،كه نه از حمايت هاي مستقيم مسئولين و سازمانهاي مختلف برخوردارند و نه آن خاصيت هاي جذاب گيشه پسند را دارند و بيشترين لطمه را اين نوع فيلمها مي بيند.

وي تاكيد كرد:ما سالنهاي محدودي براي اكران در اختيار داريم و به همين خاطر هر نوع عملكردي در اين حيطه پيشنهاد و انجام دهيم چندان كارسازنيست وبرخي از فيلمها مدت زمان زيادي در اكران باقي مي ماند و عرصه را براي اكران ديگر فيلمها تنگ مي كند و اگر هم اعتراضي در اين خصوص انجام شود،قضيه اكران آزاد را مطرح مي كنند و تا سالن سينما ها افزايش نيابد،مسئله ومشكل اكران باقي مي ماند .

الوند در مودر اكران آزاد فيلمها گفت:عملا اين نوع اكران به نفع فيلمهاي فرهنگي نيست و باعث مي شود با توجه به حد نصاب نرسيدن سطح فروش سريع از اكران برداشته مي شود.