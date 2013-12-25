مجله مهر: چند روز پیش رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر از مشکلات پرداخت هزینه‌های درمان دانش‌آموزان شین‌آباد به شدت انتقاد کرد و گفت که هزینه درمان و بستری این دانش آموزان تا امروز تامین نشده است.

این درحالی بود که این دانش آموزان و خانوادههایشان برای ادامه درمان به تهران آمده بودند اما به دلیل همین مشکلات مالی، بچه ها در بیمارستان بستری نشدند. دکتر محمودرضا محقق معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم پیش از این خبر داده بود که درمان کودکان آسیب‌دیده شین‌آبادی از 30 آذرماه آغاز می شود.

صالح پدر نادیه، یکی از دانش آموزان مدرسه شین آباد، در گفت و گو با تسنیم گفته بود: «با وجود آنکه از روند درمان فرزندمان در بیمارستان ساسان رضایت کامل داشتیم اما مسئولان اعلام کردند به دلیل گرانی هزینه‌های درمان در این بیمارستان باید ادامه درمان فرزندمان را در بیمارستان دولتی محب دنبال کنیم اما هم‌اکنون هزینه درمان در بیمارستان محب را نیز پرداخت نمی‌کنند و فرزندانمان در بیمارستام محب نیز بستری نشده‌اند.از وقتی که فرزندانمان در آتش سوزی بخاری نفتی مدرسه دچار سوختگی شده‌اند کار ما شده است که از وزارت بهداشت به وزارت آموزش و پرورش آواره هستیم در حقیقت این وزارتخانه‌ها ما را به هم پاس می‌دهند.»

پس از این اعتراض ها و حضور خانواده های دانش آموزان در نهاد ریاست جمهوری، سخنگوی دولت امروز در جمع خبرنگاران گفت که با اختصاص اعتبار خاص برای معالجه این دانش‌آموزان، موافقت شده است.

محمدباقر نوبخت گفت:« چند هفته قبل نامه‌ای برای ما آمد که مبالغ خاصی را برای معالجه حادثه‌دیدگان شین‌آبادی در نظر گرفته شود؛ با این نامه موافقت شده است. در حال حاضر، اطلاع دارم که این دانش‌آموزان در تهران هستند و وزیر بهداشت هم خبر داده که مشغول مداوای این دانش‌آموزان هستند.»

دکتر محمودرضا محقق هم تاخیر درمان این کودکان به علت عدم‌تامین منابع مالی، را تایید کرده بود.

براساس برآوردها هزینه درمان این کودکان پنج تا شش‌میلیارد تومان است و شاید لازم باشد در طول 5 تا 6 سال، بر روی هر یک از این کودکان حدود 10تا 13 عمل جراحی صورت گیرد.اما تا به حال هیچ بودجه‌ای برای درمان به وزارت بهداشت تعلق نگرفته است. محقق گفته است:«پیشنهاد ما پرداخت سالانه 1/5 میلیاردتومان برای درمان این عزیزان بود که تنها 40‌درصد از آن تصویب شده است. جراحی ترمیمی در سوختگی‌های شدید ممکن است چهره را دقیقا به نقطه اول برنگرداند البته این کودکان ترمیم مفاصل صورت هم نیاز دارند ولی در پایان مراحل درمان، وضعیت چهره این دانش‌آموزان بهبود قابل توجهی پیدا خواهد کرد.»

در حادثه آتش سوزی بخاری نفتی دبستان ندای انقلاب روستای شین آباد 28 نفر دچار سوختگی شدند که سوختگی 12 دانش‌آموز شدید است و دو دانش آموز جان باختند.