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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۲۴

محسنی اژه‌ای: دیدار مخفیانه هیات اروپایی زشت و خلاف امور دیپلماتیک بود

سخنگوی قوه‌ قضائیه با بیان اینکه دیدار مخفیانه با محکومان امنیتی و کمک مالی به آنها خلاف عرف دیپلماتیک است گفت: باید سامانه امنیتی فعال می شد و به ویژه وزارت اطلاعات در این باره پیگیری و ماجرا را منتقل می‌کرد.

مهر:حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: اقدام این هیات اروپایی بسیار زشت، بد و خلاف امور دیپلماتیک بود. اگر کسی دراین باره صحبت کرده از منظر و جایگاه مسئولیت خودش بوده و نظر قوه قضائیه نبوده است.

سخنگوی دستگاه قضا با تاکید براینکه هیات اروپایی برای این دیدار هیچ هماهنگی و استعلامی از دستگاه قضایی نکرده است، گفت: اصولا هیاتهایی که از خارج وارد کشور می شوند دارای برنامه ای مشخص و هماهنگ با جمهوری اسلامی ایران هستند. دیدار مخفیانه با محکومان امنیتی براساس آنچه نقل شده و کمک مالی به آنان، خلاف عرف است.

کد مطلب 2406005

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