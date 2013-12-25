مهر:حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: اقدام این هیات اروپایی بسیار زشت، بد و خلاف امور دیپلماتیک بود. اگر کسی دراین باره صحبت کرده از منظر و جایگاه مسئولیت خودش بوده و نظر قوه قضائیه نبوده است.

سخنگوی دستگاه قضا با تاکید براینکه هیات اروپایی برای این دیدار هیچ هماهنگی و استعلامی از دستگاه قضایی نکرده است، گفت: اصولا هیاتهایی که از خارج وارد کشور می شوند دارای برنامه ای مشخص و هماهنگ با جمهوری اسلامی ایران هستند. دیدار مخفیانه با محکومان امنیتی براساس آنچه نقل شده و کمک مالی به آنان، خلاف عرف است.