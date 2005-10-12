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۲۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۴:۴۹

شبكه العربيه گزارش داد:

خودكشي وزير كشور سوريه

شبكه خبري العربيه لحظاتي پيش در خبري فوري از خودكشي وزير كشور سوريه در دفتر كارش خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين شبكه به نقل از خبرگزاري سوريه"سانا" اعلام كرد: غازي كنعان وزير كشور سوريه در دفترش دست به خود كشي زده است .

شبكه العربيه به علت خودكشي و جزييات بيشتر درمورد اين خبر اشاره اي نكرد .

تيم تحقيق بين المللي مربوط به ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان چندي پيش ازوليد المعلم معاون وزير امور خارجه سوريه، غازي كنعان وزير كشورو رستم غزالي و دو تن از معاونان وي در بيروت بنام هاي محمد خلوف و جامع جامع به عنوان شاهد در اين پرونده بازجويي كرده بود. 

غازي كنعان در فاصله سال هاي 1982 تا 2002 ميلادي رياست دستگاه امنيتي و اطلاعاتي سوريه در لبنان را برعهده داشت .

کد مطلب 240605

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