بهترین جای خانه برای نصب تابلو

آبی روز: تابلوهايي که مي تواند يک منظره طبيعي، عکسي زيبا از يک گل و يا يک اثر نقاشي و ... باشد. اگر اين تابلوها به شيوه صحيح و منطقي کنار هم چيده شده باشد، آن قدر براي شما چشم نواز خواهد بود که شما احساس مي کنيد روز را از نو شروع کرده ايد. بنابراين توصيه ما اين است که همين حالا دست به کار شويد و با استفاده از نکاتي که در ادامه مي گوييم براي رفع خستگي هاي تان (شايد همين امشب که از سر کار برگشتيد) برنامه ريزي کنيد...

۸نکته در چينش تابلو

1) بعضي از مردم به محض خريد تابلوهاي جديد، دنبال ميخ و چکش مي گردند تا بدون هيچ فکر و ايده خلاقانه اي آن ها را به ديوار بکوبند. ولي اولين قدم براي چينش صحيح تابلوهاي يک خانه اين است که درباره نحوه چينش تابلوها خوب فکر کنيد. شما مي توانيد يک دايره، مستطيل يا حتي مثلث فرضي را در ذهن تان مجسم کنيد و تابلوها را به شکل مورد نظرتان بر روي ديوار قرار دهيد. براي جلوگيري از سوراخ سوراخ شدن ديوارهاي خانه، تابلوهاي مورد نظررا روي يک مقوا يا کاغذ بزرگ روي زمين بچينيد و بعد از هر کدام الگويي تهيه کنيد. حالا اين الگوها را روي ديوار کنار هم بگذاريد و بعد جاي ميخ را مشخص کنيد و در نهايت آن ها را نصب کنيد.

2) تابلوهاي تان را هميشه طوري نصب کنيد که با سطح ديد شما هم تراز باشند. تابلوهاي خيلي بالاتر يا خيلي پايين تر از خط ديد انسان، شما را بي دقت و فضا را نامناسب جلوه مي دهد و حتي در بدترين حالت ممکن است حس آشفتگي را به شما القا کند.

3) براي نصب تابلو در بالاي تخت خواب، مبلمان اتاق پذيرايي يا ساير اسباب و اثاثيه بزرگ خانه، تابلوهاي دوتايي يا چهارتايي، با اندازه يکسان گزينه هاي مناسب تري هستند.

4) اگر مي خواهيد چندين تابلو با رنگ هاي روشن و تيره را در کنار هم و در چند رديف قرار دهيد، بهتر است تابلوهاي روشن را بالاتر و آنهايي را که رنگ تيره تري دارند در رديف هاي پايين تر نصب کنيد تا حس آرامش را بهتر به شما منتقل کند.

5) حتما و حتما، تابلوهايي با موضوع يکسان را در کنار هم قرار دهيد. مثلا تابلوهايي با موضوع آسمان را يک طرف و تابلوهايي با موضوع طبيعت را بر روي ديواري ديگر بچينيد.

6) اگر مي خواهيد ديوار شما بلندتر به نظر برسد از چيدمان عمودي استفاده کنيد اما اگر مي خواهيد ديوار کشيده تر شود، تابلوها را به صورت افقي کنار هم قرار دهيد.

7) عرض تابلو هم براي انتخاب بهترين محل براي نصب يک تابلو، بسيار مهم است. بهتر است عرض تابلوي مورد نظر شما بيش تر از عرض کاناپه تان يا مبل زير تابلوي تان نباشد. ارتفاع ايده آل براي نصب يک تابلو اين است که عرض آن حداکثر تا دو سوم ديوار بالاي مبل پيش برود.

8) براي نصب تابلوها در اتاق پذيرايي بهتر است که آنها را پشت سر کاناپه اصلي يا روي بزرگ ترين ديوار نصب کنيد تا بيش تر به چشم بيايد.