خادم؛رییس جدید فدراسیون کشتی

ایسنا: مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون کشتی صبح امروز (شنبه) به ریاست نصرالله سجادی در آکادمی ملی المپیک برگزار شد و رسول خادم با 37 رای از 38رای ماخوذه به مدت چهار سال به عنوان رییس فدراسیون کشتی انتخاب شد.

علاوه بر خادم، محمدرضا توپچی، حمید سیفی، علی بدیع و مجتبی شیرازی کاندیدای ریاست فدراسیون کشتی بودند.

عباس جدیدی هم که کاندیدا بود به خاطر عضویت در شورای اسلامی شهر تهران و منع قانونی توسط سازمان بازرسی کل کشور اجازه حضور در انتخابات ریاست فدراسیون کشتی را نداشت.

بهرام افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک، حمید بنی تمیم دبیر مجمع، محمد ابراهیم امامی به عنوان نماینده داوران، محمد طلایی به عنوان نماینده مربیان، امید نوروزی، احسان لشگری و قاسم رضایی به عنوان نماینده ورزشکاران و ناصر طالبی و احمد گواری به عنوان نمایندگان وزارت ورزش و جوانان در این مجمع حضور داشتند.

علی بدیع، محمد رضا توپچی و حمید سیفی از کاندیداهای حاضر در این مجمع پس از صحبت‌های خود به نفع رسول خادم از انتخابات کنار رفتند.

در مجمع امروز 38 نفر حضور داشتند و رییس هیات کشتی فارس غایب مجمع بود.