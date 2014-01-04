وضعیت بابک زنجانی در زندان

فارس: شامگاه دوشنبه 9 دی ماه امسال خبر دستگیری بابک -ز میلیاردر جوان ایرانی منتشر شد.

محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور بدون اشاره به جزئیات اتهامات این فرد گفت: وی از سوی دادستانی تهران بازداشت شده است.

در خبرهای تکمیلی آمده بود که این فرد پرونده‌اش از سوی سازمان بازرسی کل کشور تکمیل شده و به واسطه بیم از فرار وی بازداشت شده است.

اما خبرهایی درباره نحوه نگهداری این فرد در زندان اوین از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شده بود که حکایت از آن داشت وی امکانات خاصی را در اختیار دارد.

با توجه به این اخبار به سراغ یکی از مسئولان دستگاه قضایی رفتیم تا از وی درباره این شایعات پرس و جو کرده و آخرین اطلاعات را به دست بیاوریم.

این مقام آگاه در پاسخ به فارس گفت: بابک - ز با توجه به قراره صادر شده تحویل زندان اوین شده است و در انفرادی به سر می‌برد.

وی ادامه داد: همه اطاق‌های نگهداری متهمان 12 متری است و یک چشمه توالت در آن قرار دارد تا برای فرد بازداشت شده مشکلی به وجود نیاید.

این مقام مسئول با رد اختصاص هرگونه امکانات ویژه به بابک - ز گفت: با این فرد هم همچون سایر زندانیان و بازداشت شدگان رفتار می‌شود.