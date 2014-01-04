ورود تاجران خارجی به ایران

تسنیم: پایگاه اینترنتی اشپیگل طی گزارشی نوشت: از زمان انعقاد توافق هسته ای ژنو بین ایران و غرب، بسیاری از مردم ایران امیدوارند تحریم ها علیه این کشور برداشته شود. شرکت های غربی نیز در حال آماده شدن برای انعقاد قراردادهای بزرگ با ایران هستند.

دانیل برنبک، رئیس اتاق صنعت و تجارت آلمان و ایران مسیر را برای گسترش روابط تجاری در کشوری هموار می کند که سیاستمداران غربی دهه هاست تلاش دارند مبادلات با این کشور را غیرممکن سازند. این روند به خصوص از سال 2006 به این سو شدت بیشتری یافته است.

در آن زمان جمهوری اسلامی ایران شروع به توسعه سریع برنامه هسته ای خود کرد. نهادهای اطلاعاتی پیش بینی کردند که تنها چند سال تا دستیابی ایرانی ها به سلاح هسته ای زمان باقی مانده است.

اکنون برنبک، بیش از 5 سال است که در ایران زندگی می کند. وی می گوید، ایران به عنوان یک کشور دشمن و منکر هولوکاست در غرب تصویر شده است.

اما وضعیت از 24 نوامبر سال گذشته، یعنی زمان انعقاد توافق هسته ای به این سو خیلی بهتر شده است. بر اساس توافق ژنو، برخی از تحریم های اقتصادی علیه ایران برداشته خواهند شد.

این گزارش افزود: رسانه های غربی مدعی اند که تحریم ها اقتصاد ایران را فلج کرده است. اما رفیعی، یکی از بسیاری از ایرانیانی است که با این نظر موافق نیست. وی می گوید، تحریم ها تنها موجب قوی تر شدن کشورش شده است.

رفیعی از پیروان قدیمی آیت الله خمینی (ره) محسوب می شود. او در طول مصاحبه که در کافه هنرمندان ایران نشسته است، مانند اکثر انقلابیون قدیمی ریش دارد و کتی کشمیری به تن کرده است.

رفیعی می گوید، فشارهای بین المللی علیه ایران موجب شده که این کشور به کشوری پیشتاز در زمینه علم و تحقیقات در منطقه تبدیل شود. وی ادعا می کند، ایران حتی موفق به ساخت یک داروی درمان ایدز شده است که به زودی به جهان ارائه خواهد شد.

انقلابیون قدیمی موضعی به شدت همراه با تردید نسبت به مذاکرات با آمریکا دارند. آنها ترجیح می دادند شاهد شکست مذاکرات می بودند.

رفیعی می گوید، اعتقادی به مصالحه و مذاکرات هسته ای فعلی ندارد. او می افزاید: «اوباما جنگ می خواهد.»

بر اساس این گزارش رئیس جمهوری جدید ایران برای ساختن ایرانی جدید باید با افرادی همفکر رفیعی همکاری کند. به گفته برنبک، در حقیقت روحانی می گوید نباید انقلاب بیشتری صورت بگیرد، بلکه باید یک فرآیند تکاملی آغاز شود. اگر کهنه سربازان زمان جنگ از معاملات اقتصادی آینده منتفع شوند، شاید متقاعد کردن آنها در این مسیر امکان پذیر باشد.

روحانی به موفقیت اقتصادی نیاز دارد. او باید تحریم ها را از سر راه بردارد، اما او باید سریعتر از تورم حرکت کند که در حال تحلیل بردن درآمد ناچیز میلیون ها ایرانی است.حداقل درآمد ماهیانه در ایران تنها 190 دلار است.

به نظر می رسد که مذاکرات هسته ای می تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی ایران شود. هرچند هیچ کدام از تحریم ها برداشته نشده اند، اما منجر به سرازیر شدن تجار غربی به تهران شده است. ایران چهارمین ذخایر بزرگ نفتی و دومین ذخایر بزرگ گاز جهان را در اختیار دارد. معاملات تجاری به ارزش میلیاردها دلار می تواند در این زمینه بسته شود.

برنبک ماجرایی را تعریف می کند که گویای وضعیت فعلی در تهران است: بر اساس توافق دولت های عضو اتحادیه اروپا، حتی یک مقام اروپایی برای شرکت در مراسم تحلیف روحانی در تهران حاضر نشد. اما روز بعد از آن دولت ایتالیا یک فرستاده عالیرتبه را برای ابلاغ پیام تبریک رم به شخص رئیس دولت اعزام کرد.

به گفته برنبک، اکنون هواپیماهای اروپایی پر از ایتالیایی ها هستند که شامل مدیران شرکت انرژی انی ایتالیا می شوند. فرانسه نیز در این زمینه در حال فعالیت است. در معامله ای به ارزش چندین میلیارد دلار، فرانسوی ها قرارداد تامین قطعات خودروهای پژوی ساخته شده توسط شرکت ایران خودرو را تمدید خواهند کرد. حتی آمریکایی ها نیز در قالب شرکت هایی چون اکسون موبیل، شورون و دیگر شرکت ها در ایران حضور یافته اند. وی می افزاید: «آنها مسئولیت نوسازی تاسیسات تولید و پالایش نفت قدیمی ایران و بهره برداری از میادین نفتی جدید را پیدا کرده اند. این یک تجارت عظیم چند میلیارد یورویی است.»