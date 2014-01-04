تسنیم: گودرزی وزیر ورزش و جوانان در نشستی با حجت الاسلام سیدحسن خمینی و مسئولان موسسه تنظیم و نشر اثار حضرت امام (ره) با بیان اینکه بنده تاثیر عجیبی از آقای حسن خمینی گرفته‌ام که قابل وصف نیست، اظهار داشت: باید با وجود این جلسات مسائل و مشکلات جوانان حل شده و بیشتر به این امر بپردازیم تا جامعه باور کند علیرغم م مضیقه هایی که وجود دارد مجموعه وزارت کارهایی در حد توان انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: رغبتی تا حدودی در حوزه جوانان به وجود آمده که باید چاپک‌‌تر شود و از بین برود که یکی از عمده‌ترین مسائل در حوزه جوانان بحران هویت است که عمده مسئولان نظام و متفکران اذعان دارند که این امر سرمنشا همه مسائل است.

وزیر ورزش و جوانان گفت: در امر طلاق، اعتیاد و بزه بحران هویت دست گریبان این امور است، یک علت بحران هویت گذر ما از جامعه سنتی به مدرن است که اگر این بحران را کنترل کنیم بیشتر مسائل حل می‌شود. در واقع ضروری است که همه بخش‌ها حتی سه قوه نیز همت خود را به کار گرفته تا از بحران هویت خارج شویم چرا که این امر همه امور را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

گودرزی اظهار داشت: بسیاری از موسسات و سازمان ها باید در حوزه جوانان وقف و مایه بگذارند و از بسیج امکانات خود استفاده کنند. صرفاً موضوع اجرا نیست بلکه نظر نیز اهمیت دارد و باید اصلاح شود و تا زمانی که اصلاح صورت نگیرد در حوزه جوانان اتفاقی رخ نخواهد داد .

وی با بیان اینکه خانواده، مدرسه،‌دانشگاه، سربازخانه، سینما و هنر شبانه روز بر روی جوانان تاثیر می‌گذارند که باید آن چیزی که انتظار داریم رخ دهد، گفت: عوامل فرهنگی، اقتصادی ، حاکمیتی و مدیریتی نظام مانند لوکوموتیوی بوده که واگن ها را می‌کشد که یکی از واگن ها جوانان هستند که هر تکان یک واگن مسائل را به سایر بخشها می‌رساند.

وی ادامه داد: فعالیت های ما مسکن هایی است که در کوتاه مدت در حوزه جوانان پاسخ می‌دهد ولی در دراز مدت مشکل ایجاد میکند که اکنون رخ می‌دهد. حمایت‌های معنوی حسن خمینی بسیار مفید بوده که امیدواریم به شرایط پایدار رسیده و شاهد تعامل بیشتر بین جوانان ، خانواده و جامعه باشیم تا مشکلات مرتفع شود.

گودرزی بیان کرد: سیاست دولت در خصوص جوانان از ابتدا مشخص بوده که ما برنامه هایی را ارائه کرده و در سایت وزارت ورزش و جوانان قرار داده ایم که با جزئیات کامل مسائل مربوط به جوانان بیان شده است.

وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید با توجه به آرایی که به دست آورده است و استقبال عموم طبعاً عنایت بسیاری به مسئله جوانان خواهد داشت که همیشه رئیس جمهور در هیئت دولت از بنده می‌پرسند که از جوانان چه خبر؟ در واقع جوانان در اولویت هستند و در وزارت نیز هر هفته گزارش هایی در خصوص جوانان ارائه می‌شود و کارگروه های متنوعی در این زمینه تشکیل می‌شود.

وی در خصوص سمت خود مبنی بر وزیر ورزش و جوانان و نظر خانواده خود گفت: فرزندانم با آمدنم به این حوزه ابتدا کمی مخالف بودند چرا که رسیدگی و وقت نسبت به آنها کمتر می‌شود ولی این اتفاق رخ داد و اکنون بنده وزیر ورزش و جوانان هستم.

وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به خبرنگار تسنیم، در خصوص تغییر نام وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش و خانواده گفت: این موضوع اتفاق نخواهد افتاد و معاون حقوقی این پیشنهاد را چند روز گذشته رد کرده است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص عضویت خود در فیس بوک و نظرش در این راستا، گفت: بنده در فیس‌بوک عضو نیستم، فیس‌بوک ندارم و نمیتوانم در این راستا نظر بدهم.