به دلیل این شرایط جوی نامساعد، تنها در روز جمعه بیش از 3 هزار پرواز در ایالات متحده آمریکا لغو اعلام شد. همچنین 12 هزار پرواز دیگر با تاخیر صورت گرفت.
پیش بینی سازمان هواشناسی، افت شدید دمای هوا را در طول شب نشان می دهد که حتی از هوای نیویورک نیز در سرما پیشی خواهد گرفت. در شهر نیویورک نیز پیشبینی شده است که شرایط جوی تا اطلاع ثانوی، شهروندان را خانه نشین نگه دارد.
بیشتر شهرهای بزرگ شمال و شمال شرق ایالات متحده از جمله واشینگتن دی سی با سرما و برفی کم سابقه رو به رو شده اند. در منتهن نیویورک 15 سانتیمتر برف بر زمین نشست و این میزان در برخی مناطق به 26 سانتیمتر هم رسید.
به دلیل این شرایط جوی نامساعد، تنها در روز جمعه بیش از 3 هزار پرواز در ایالات متحده آمریکا لغو اعلام شد. همچنین 12 هزار پرواز دیگر با تاخیر صورت گرفت.
سرمای نخستین فصل سال نوی میلادی، شمال شرق آمریکا را رنگ و بویی قطبی بخشیده است. در شهر بوستون علاوه بر سرمای شدید، جاری شدن سیل نیز دردسرساز شده و به برخی از اماکن مسکونی آسیب رسانده است.
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