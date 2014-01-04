به دلیل این شرایط جوی نامساعد، تنها در روز جمعه بیش از 3 هزار پرواز در ایالات متحده آمریکا لغو اعلام شد. همچنین 12 هزار پرواز دیگر با تاخیر صورت گرفت.



پیش بینی سازمان هواشناسی، افت شدید دمای هوا را در طول شب نشان می دهد که حتی از هوای نیویورک نیز در سرما پیشی خواهد گرفت. در شهر نیویورک نیز پیش‌بینی شده است که شرایط جوی تا اطلاع ثانوی، شهروندان را خانه نشین نگه دارد.



بیشتر شهرهای بزرگ شمال و شمال شرق ایالات متحده از جمله واشینگتن دی سی با سرما و برفی کم سابقه رو به رو شده اند. در منتهن نیویورک 15 سانتیمتر برف بر زمین نشست و این میزان در برخی مناطق به 26 سانتیمتر هم رسید.