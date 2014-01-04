شبکه ایران: مشاور برنامه ریزی خانه فرهنگ جاودان درباره باران های اسیدی بر روی مجموعه تاریخی تخت جمشید و نقش رستم گفت: در جریان چند سال اخیر یک طرح تکمیلی احداث پتروشیمی بزرگ در جاده شیراز - مرودشت مطرح شد که پتروشیمی کنونی قرار است خوراک پتروشیمی جدید را تامین کند که درصورت احداث و راه اندازی این پتروشیمی، اکوسیستم منطقه و همچنین آثار تاریخی مهم استان از جمله نقش رستم و تخت جمشید در آستانه تهدید قرار می گیرند.

امین طباطبایی با اشاره به مشاهده آبی که از پتروشیمی وارد رودخانه کر می شود، تصریح کرد: رنگ آبی که وارد رودخانه می شود نشاندهنده اثرات منفی پتروشیمی و همچنین ترکیبات خطرناک آن است.

وی با اشاره به خروج ترکیبات شیمیایی از پتروشیمی گفت: دود و ترکیبات شیمیایی که از پتروشیمی خارج می شود در هوا معلق مانده و با رطوبت ترکیب و سپس به صورت باران اسیدی در تخت جمشید و نقش رستم می بارند.

طباطبایی درباره اثرات منفی بارانهای اسیدی بر روی آثار تاریخی خاطرنشان کرد: این بارانها باعث پوسیدگی و در واقع تخریب آرام و مدام آثار می شود. از طرفی، در حال حاضر اثرات بارانهای اسیدی بر روی نقش برجسته های تخت جمشید قابل مشاهده است از این رو باید هرچه سریعتر برای از بین بردن این مشکل چاره اندیشی کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه آلودگی هوا نیز می تواند اثرات جبران ناپذیری بر روی سنگ و فرسودگی آثار تاریخی و اشیای موزه ای داشته باشد، گفت: افزایش سرعت فرسایش سطح سنگ در دهه های اخیر حاکی از افزایش زیاد آلودگی هواست.

عضو شورای هم اندیشان جوان نیز گفت: مجموعه آثار و بناهایی که به عنوان آثار باستانی اطلاق می شوند یا پس از قرن ها و هزاره ها، از زیر خاک بیرون آورده شده اند و در شرایط جدید طبیعی قرار گرفته اند که آنها را حساس و آسیب پذیر کرده و یا از بدو ساخت و ایجاد، در فضای آزاد قرار داشته اند و چندین قرن از عمر مصالح آنها گذشته است.

محسن عباسپور افزود: بر اساس اصول پذیرفته شده مهندسی، باران های اسیدی به مرور زمان اثرات مخربی را حتی بر روی مصالح ساختمان های جدید به ویژه در سطوح نما برجای می گذارند، چه رسد به آثار باستانی و تاریخی.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه عمده باران های اسیدی به دلیل آلاینده های صنعتی در محدوده فضاهای شهری به ویژه شهرهای صنعتی به وقوع می پیوندد آثار تاریخی واقع در شهرهایی همچون تهران، شیراز، اصفهان، تبریز و حتی کاشان و... بیش از همه در معرض تخریب های ناشی از باران های اسیدی واقع می شوند.

عباسپور اجرایی کردن هر طرحی که بتواند منجر به کاهش آلودگی های زیست محیطی شود را راهکار مهمی برای پیشگیری از تاثیرات نامطلوب باران های اسیدی دانست.

وی گفت: سنگهایی چون مرمر، سنگ آهک و ماسه سنگ که حاوی کلسیت هستند، بیشترین آسیب را در اثر بارش باران های اسیدی در هوای آلوده متحمل می شوند. ناگفته نماند، ترکیبات طبیعی و مصنوعی موجود در هوا نیز که بیشترین سهم را در فرسودگی سنگ دارند به رشد گلسنگ ها به طور فاجعه آمیزی می انجامد.

وی گفت: مهمترین آلوده کننده های شیمیایی مخرب در سنگهای تاریخی در دو حالت ، طبیعی و مصنوعی وجود دارند که عبارتند از دی اکسید کربن که به صورت طبیعی در جو وجود دارد و تولید مقداری اسید می کند. همچنین دی اکسید گوگرد که مهمترین آلوده کننده در تخریب سنگ است از احتراق مواد گوگرد دار تولید می شود نیز به میزان قابل توجهی باعث تخریب اثر سنگی می شود.

این فعال حوزه میراث فرهنگی بر عملی کردن راهکارهای موثر برای مقابله با کاهش تخریب آثار باستانی و تاریخی در این منطقه پرجاذبه تاکید کرد.