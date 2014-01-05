  1. مجله مهر
  2. دیگر رسانه‌ها
۱۵ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۰۴

محاکمه فاطمه هاشمی در این هفته

وکیل فاطمه هاشمی گفت: دادگاه موکلم 18 دی ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران برگزار می شود.

مهر: محمود علیزاده طباطبایی اظهار داشت: اتهام موکلم انتساب مطالب خلاف واقع به رئیس قوه قضائیه و مقننه است که دادسرا بدون شاکی خصوصی برای موکلم کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کرده است.

وی افزود: رسیدگی به جرم عمومی در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و نباید آن را به دادگاه انقلاب ارسال می کردند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد دادگاه فاطمه هاشمی روز چهارشنبه 18 دیماه در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی احمدزاده برگزار می شود که ما در آن جا اعتراض خود را به موارد مطرح شده اعلام و از موکلم دفاع خواهم کرد.

فاطمه هاشمی رفسنجانی اواخر مرداد ماه امسال به دلیل اظهاراتش درباره اتفاقات مجلس شورای اسلامی در یکی از رسانه ها به شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد که پس از تحقیقات دادستانی برای او کیفرخواست صادر کرد.

کد مطلب 2406073

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها