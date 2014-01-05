محاکمه فاطمه هاشمی در این هفته

مهر: محمود علیزاده طباطبایی اظهار داشت: اتهام موکلم انتساب مطالب خلاف واقع به رئیس قوه قضائیه و مقننه است که دادسرا بدون شاکی خصوصی برای موکلم کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کرده است.

وی افزود: رسیدگی به جرم عمومی در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و نباید آن را به دادگاه انقلاب ارسال می کردند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد دادگاه فاطمه هاشمی روز چهارشنبه 18 دیماه در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی احمدزاده برگزار می شود که ما در آن جا اعتراض خود را به موارد مطرح شده اعلام و از موکلم دفاع خواهم کرد.

فاطمه هاشمی رفسنجانی اواخر مرداد ماه امسال به دلیل اظهاراتش درباره اتفاقات مجلس شورای اسلامی در یکی از رسانه ها به شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد که پس از تحقیقات دادستانی برای او کیفرخواست صادر کرد.