انتقاد وکیل رحیمی از علی مطهری

ایرنا: «محمدرضا نادری» به اطلاعیه روز گذشته (شنبه) دادستانی تهران اشاره کرد و گفت: اینکه دادستانی در دعوای خود با مطهری، نام موکل ام را بیان کرده است، اشکال قانونی دارد.

وکیل مدافع محمدرضا رحیمی اضافه کرد: متاسفانه دادستانی تهران و علی مطهری در دعواهای میان خود حقوق شهروندی موکل من را رعایت نکردند.

نادری خطاب به دادستانی تهران گفت: مگر قرار نیست طبق اعلام دادستانی، محتویات پرونده تا انتهای قضیه محرمانه باقی بماند اما به این راحتی مطرح می شود.

بر اساس این گزارش، دادستانی عمومی و انقلاب تهران در بخشی از جوابیه روز گذشته (شنبه) چهاردم دی ماه خود درباره اظهارات اخیر « علی مطهری » نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی آورده است: ادعای مطهری مبنی بر این که «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس جمهور سابق را در پرونده ی بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛ زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر وی با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد است.