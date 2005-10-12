به گزارش خبرگزاري مهر، سرپرست وزارت رفاه و تامين اجتماعي امروز طي يك گفتگوي تلفني با سفير ايران در پاكستان ضمن ابراز همدردي با بازماندگان حادثه زلزله جنوب شرق آسيا، پيشنهاد كمك وزارت رفاه و تامين اجتماعي را مطرح ساخت .

همچنين در پي ارايه اين پيشنهاد سفير ايران در پاكستان ضمن قدرداني از سرپرست وزارت رفاه ، گفت: اين پيشنهاد را به روساي كشور پاكستان اعلام خواهد كرد.

مهندس داود مددي همچنين اعلام كرد : وزارت رفاه و تامين اجتماعي در نظر دارد با اعزام پرستار و پزشك و مددكار به همراه تجهيزات پزشكي مورد نياز به پاكستان به آسيب ديدگان اين فاجعه طبيعي كمك كند.

سرپرست وزارت رفاه و تامين اجتماعي افزود : اين وزارتخانه آمادگي دارد كمكهاي دارويي و... را بر اساس توان خود به مصيبت ديدگان برساند.