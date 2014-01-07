ورود جک استراو به تهران

ایرنا:نشست خبری جک استراو رییس گروه دوستی پارلمانی انگلیس و ایران عصر چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

عباسعلی منصوری آرانی رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس اعلام کرد که هیات پارلمانی انگلیس به مدت سه روز در تهران اقامت خواهد داشت و در طول مدت اقامت خود ، با تعدادی از مسوولان سیاسی و اقتصادی و برخی مقامات عالی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت و گو خواهد کرد.

نخستین برنامه کاری هیات پارلمانی انگلیس در تهران ، دیدار با گروه دوستی ایران و انگلیس، است که صبح روز سه شنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

تلاش برای بهبود روابط تهران - لندن در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه های سیاسی و اقتصادی از جمله اهداف اصلی سفر هیات پارلمانی انگلیس به تهران است.

جک استراو در مهرماه سال 1382، زمانی که دکترحسن روحانی ریاست هیات مذاکره کننده هسته ای ایران را برعهده داشت، به عنوان وزیرامورخارجه وقت انگلیس به همراه وزیران خارجه فرانسه و آلمان به تهران آمده بود.