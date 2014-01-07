  1. مجله مهر
  2. دیگر رسانه‌ها
۱۷ دی ۱۳۹۲، ۹:۴۱

نمایندگان دیگر کارت هدیه نمی‌گیرند

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: طبق توافق صورت‌گرفته با نهادهای حمایتی، از این پس اعتباری از سوی این نهادها در اختیار نمایندگان قرار نمی‌گیرد و نمایندگان تنها می‌توانند افرادی را به این سازمان‌ها برای دریافت کمک مالی معرفی کنند. 

فارس: محمدعلی پورمختار با اشاره به دیدار کمیسیون اصل 90 با نهادهای حمایتی گفت: این دیدار به‌منظور بحث و بررسی پیرامون موضوع کارت‌های هدیه این نهادها به نمایندگان برای اعطای آنها به مراجعه‌کنندگان توسط نمایندگان برگزار شد.

وی با بیان اینکه افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی مشخص هستند، افزود: در این جلسه مقرر شد تا از این پس اعتباری در این‌باره در اختیار نمایندگان قرار نگیرد و اعتبارات به مراکز نهادهای حمایتی در شهرستان‌ها داده شود و به هر نماینده این اختیار داده شود تا تعدادی از افراد را برای دریافت این مبالغ به سازمان مربوطه معرفی کنند.

کد مطلب 2406134

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها