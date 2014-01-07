فارس: محمدعلی پورمختار با اشاره به دیدار کمیسیون اصل 90 با نهادهای حمایتی گفت: این دیدار بهمنظور بحث و بررسی پیرامون موضوع کارتهای هدیه این نهادها به نمایندگان برای اعطای آنها به مراجعهکنندگان توسط نمایندگان برگزار شد.
وی با بیان اینکه افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی مشخص هستند، افزود: در این جلسه مقرر شد تا از این پس اعتباری در اینباره در اختیار نمایندگان قرار نگیرد و اعتبارات به مراکز نهادهای حمایتی در شهرستانها داده شود و به هر نماینده این اختیار داده شود تا تعدادی از افراد را برای دریافت این مبالغ به سازمان مربوطه معرفی کنند.
نظر شما