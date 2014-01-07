پیگیری تیراندازی مداح معروف از سوی قوه قضاییه

شبکه ایران: محمد علی اسفنانی درباره حادثه درگیری میان یکی ازمداحان و سرنشینان خودرو که منجر به تیراندازی ازسوی مداح شده است، گفت: قطعا زمانی که اتفاقی خاص در جامعه رخ می‌دهد و در واقع حیثیت اجتماعی جامعه دچار آسیب می‌شود، بهترین راه برای بازگرداندن آرامش به جامعه این است که مردم از تمام جوانب این حادثه به شکل روشن و شفاف آگاه شده تا از گمانه زنی و سوء ظن جلوگیری شود.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درحال حاضر مشخص نیست که این اتفاق مجرمانه بوده یا درجهت دفاع شخصی انجام شده است، با توجه به اینکه شخصی که تیراندازی کرده چهره‌ای معروف است، قوه قضاییه باید هرچه سریعتر اقدامات شفاف سازی را برای برطرف کردن آثار سوء این حادثه در جامعه انجام دهد.

وی تصریح کرد: از نظر قانون حتی اگر سرنشینان این خودرو به تعبیری اوباش هم بوده باشند، این فرد اجازه نداشت که قانون را رأسا اجرا کند، تنها در یک مورد و آن هم دفاع مشروع این اجازه داده شده است که برای رفع خطر از اسلحه استفاده کند، به عنوان مثال اگر در شرایطی فرد به ناچار برای دفاع مشروع هفت تیر کشید اما تیراندازی نکرده و فرد مقابل فرار کرد، ادامه کار اقدامی مجرمانه محسوب می‌شود بنابراین دفاع مشروع حریمی دارد که آن هم تنها در شرایط خطر است.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: هیچ فردی حق ندارد که از امکاناتی که دارد علیه دیگران استفاده کند، بنا به تصریح قانون اساسی هیچ فردی نمی‌تواند اعمال حق خود را در جهت اضرار دیگران قرار دهد، این در حالی است که تنها مجاز است در حد ضرورت و مواردی که قانون معین کرده است به عنوان دفاع مشروع از ادوات دفاعی استفاده کند، در این مورد تا مشخص نشود که موضوع چیست نمی توان اظهار نظر کرد، اما شاید لازم بود که از صحنه درگیری فرار کند، یا درحد کشیدن اسلحه اکتفا کند، اما ضرورتی به تیراندازی نیست.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره جلوگیری از اینگونه اقدامات در جامعه به خانه ملت گفت: بهترین راه برای جلوگیری از این اقدامات برخورد قانونی با فرد متخلف است زیرا تنها با این روش است که می‌توان از بی‌قانونی جلوگیری کرد.