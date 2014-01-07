جزئیات صدور کارت ملی هوشمند

ایسنا: محسن اسماعیلی درباره نحوه توزیع و اولویت‌بندی تعویض کارت‌های ملی و صدور کارت‌های ملی هوشمند، گفت: در حال حاضر ثبت احوال در تمام استان‌های کشور برای صدور کارت ملی هوشمند درخواست دریافت می‌کند و در مراکز استان‌ها، ایستگاه‌های ثبت‌نام کارت ملی هوشمند فعال شده است.

وی با بیان اینکه فعالیت ایستگاه‌های ثبت‌نام کارت ملی هوشمند در ادارات نیز تا ایام دهه فجر آغاز خواهد شد، گفت: خبری که رییس سازمان ثبت احوال کشور در روز ثبت‌ احوال اعلام کردند، به این معنا بود که از ایام دهه فجر امسال کارت شناسایی کاغذی که همان کارت ملی‌های فعلی است، صادر نخواهد شد.

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال تصریح کرد: جامعه هدف صدور کارت ملی هوشمند ابتدا برای افرادی است که به سن 15 سالگی رسیده‌اند و باید کارت ملی هوشمند دریافت کنند. همچنین افرادی که تغییرات و اصلاح هویتی از جمله تغییر نام، نام خانوادگی و یا سایر موارد را دارند و افرادی که کارت آنها مفقود شده نیز جزو کسانی هستند که در اولویت صدور کارت ملی هوشمند قرار دارند.

اجرای گسترده کارت ملی هوشمند از سال 93

اسماعیلی با بیان اینکه بر اساس مصوبه هیات وزیران، اعتبار کارت‌های ملی هوشمند تا پایان سال 94 تمدید شده است، اظهار کرد: برای اینکه برای صدور کارت ملی باید فراخوان داده شود، سازمان ثبت‌احوال در حال برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است، اما آنچه که مهم است، از سال آینده توزیع کارت ملی هوشمند در سراسر کشور به صورت گسترده اجرا خواهد شد.

به گفته وی، از زمانی که صدور کارت ملی هوشمند آغاز شده، تاکنون حدود 110 هزار کارت ملی هوشمند صادر شده است و بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، هزینه صدور کارت ملی هوشمند برای هر فرد 10 هزار تومان است.

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال خاطرنشان کرد: چنانچه اعتبارات سازمان ثبت احوال تامین شود، صدور کارت ملی هوشمند نیز در دستور کار سازمان قرار خواهد گرفت اما اجرای گسترده این طرح با توجه به اینکه سازمان باید برای 60 میلیون جمعیت کارت ملی هوشمند صادر کند، باید این اعتبارات تخصیص داده شود.

وی ادامه داد: نحوه فراخوان برای دریافت کارت ملی هوشمند از جمله گروه سنی، کارت‌های ملی که زودتر اعتبار آنها به پایان می‌رسد و یا سایر موارد در آینده اعلام خواهد شد.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه ادارات ثبت احوال کارت ملی قدیمی را از افراد دریافت نمی‌کنند، افزود: به همه ادارات اعلام شده که کارت شناسایی قبلی از افراد گرفته نشود.

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت‌احوال در پاسخ به این سئوال که در چه بازه زمانی تمامی کارت‌های ملی هوشمند صادر خواهد شد؟ گفت: صدور کارت‌های ملی هوشمند برای تمامی افراد به میزان اعتباری که دولت به سازمان تخصیص خواهد داد، بستگی دارد و اگر این اعتبارات به موقع تخصیص پیدا کند، تا پایان برنامه پنجم کارت‌های ملی هوشمند برای تمامی افراد صادر خواهد شد.