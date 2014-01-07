فارس: مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران ضمن اشاره به مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از دولت عراق در مبارزه با تروریسم و حفظ وحدت ملی تصریح کرد که اخبار منتشر شده در خصوص همکاری ایران و ایالات متحده در عراق بر ضد گروه‌های تروریستی صحت ندارد.

وی عراق را نمونه‌ای از روند دموکراتیک موفق دانست و خواستار حفظ روند دموکراتیک در عراق شد.

وی در خصوص اضافه شدن یک شرکت هواپیمایی دیگر به فهرست تحریم‌های ضدایرانی آمریکا ابراز داشت که به دنبال دریافت اطلاعات بیشتر هستیم و چنانچه اطلاعات بیشتر داشته باشیم اعلام موضع خواهیم کرد.