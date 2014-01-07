  1. مجله مهر
  2. دیگر رسانه‌ها
۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۴۴

افخم:با آمریکا همکاری نمی‌کنیم

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان ابراز داشت: ایران و آمریکا در خصوص مقابله با تروریست‌های عراقی با یکدیگر همکاری ندارند.

فارس: مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران ضمن اشاره به مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از دولت عراق در مبارزه با تروریسم و حفظ وحدت ملی تصریح کرد که اخبار منتشر شده در خصوص همکاری ایران و ایالات متحده در عراق بر ضد گروه‌های تروریستی صحت ندارد.

وی عراق را نمونه‌ای از روند دموکراتیک موفق دانست و خواستار حفظ روند دموکراتیک در عراق شد.

وی در خصوص اضافه شدن یک شرکت هواپیمایی دیگر به فهرست تحریم‌های ضدایرانی آمریکا ابراز داشت که به دنبال دریافت اطلاعات بیشتر هستیم و چنانچه اطلاعات بیشتر داشته باشیم اعلام موضع خواهیم کرد.

کد مطلب 2406140

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها