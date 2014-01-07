تکذیب خبر لشگرکشی اراذل به میرداماد

ایسنا: سرهنگ علیرضا محرابی در تشریح این خبر گفت: به محض وصول این خبر، تائید و یا تکذیب این خبر در دستور کار مامورین این پلیس قرار گرفت. در بررسی‌های اولیه از دوربین‌های محل اعلامی وقوع چنین حادثه‌ای تائید نشد. ضمن اینکه از کسبه محل نیز تحقیق شد که هیچ یک از شهروندان چنین حادثه‌ای را مشاهده نکرده بودند.

وی گفت: در مرحله بعدی از مامورین راهور مستقر در محل سئوال شد که وقوع این اتفاق از سوی آنان نیز تکذیب شد.

رییس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: از طریق اخبار مرکز فوریت‌های 110 در یک بازه زمانی دو ساعته از 15:30 الی 17:30 (با توجه به ساعت اعلامی در خبر) مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه چنین خبری از سوی هیچ یک از شهروندان اعلام نشده و فقط یک مورد سرقت لوازم داخل خودرو در ساعت 16:15 به این مرکز اعلام که گشت موتورسوار 110 در محل حاضر و نسبت به تنظیم گزارش اولیه سرقت اقدام می‌کند.

محرابی در ادامه افزود: به منظور کسب اطلاعات بیشتر با مالک خودرویی که مورد سرقت واقع شده بود تماس حاصل شد که خانم «س ع» اعلام کرد حوالی ساعت 16 پس از خروج از محل کار و مراجعه به خودرو‌ام مشاهده کردم که شیشه کنار درب خودرو شکسته شده و متاسفانه پانل ضبط صوت به سرقت رفته است.

وی نیز هر گونه حمله توسط اراذل و اوباش و سرقت اموال را تکذیب کرد و در مورد ماسک موجود در محل (خارج از خودرو) که در تصاویر سایت مذکور ارائه شده نیز اظهار داشت که ماسک شخصی بوده و وی از دستفروشی در محل تهیه کرده و احتمالا سارقین از داخل خودرو به بیرون انداختند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به انتشار کذب این خبر که متاسفانه طی یک اقدام کاملا غیرحرفه‌ای انجام شده و باعث تشویش اذهان عمومی شده است، قطعا این موضوع از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری خواهد شد.