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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۳۰

18 خودرو در خلیج‌فارس غرق شدند

یک فروند لنج باری به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی و آبگرفتگی در آب‌های ابوموسی غرق شد اما همه هفت سرنشین آن نجات پیدا کردند.

ایسنا: توکل سلیمانی بخشدار مرکزی ابوموسی در این باره گفت: این لنج باری از مسافت 5 مایلی جنوب ابوموسی در حال حرکت به سمت جزیره جهت پناهگیری بود که به دلیل ورود آب از قسمت خن به داخل شناور تقاضای کمک کرد که بلافاصله شناور ناجی به موقعیت اعزام شد.

توکل سلیمانی ادامه داد: علیرغم حضور به موقع ناجی و تحویل پمپ کف‌کش، متاسفانه به دلیل ورود بیش از حد آب این لنج غرق شد.

وی با بیان اینکه هیچ‌گونه آسیبی به سرنشینان حاضر در شناور وارد نشد، اظهار کرد: تمامی خدمه لنج توسط شناور ناجی نجات یافته و به ابوموسی منتقل شدند.

بخشدار مرکزی ابوموسی خاطر نشان کرد: این شناورحامل 18 خودرو از دبی به سمت بندر لنگه در حال حرکت بود که به دلیل وقوع این حادثه به همراه تمامی بار خود به طور کامل در آب غرق شد.

کد مطلب 2406144

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