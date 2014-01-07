فارس:سید شریف حسینی نماینده مردم اهواز و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره سوالات نمایندگان از وزرا، اظهار داشت: قرار است از این پس هماهنگی و تعامل بیشتری پیش از مطرح شدن سوالات نمایندگان از وزرا بین نماینده پرسش‌گر با وزیر مربوطه انجام شود، گاهی اوقات از آنجایی که وزرا وقت کافی برای تعامل با نمایندگان نمی‌گذارند، باعث می‌شود نمایندگان تنها راهشان برای رفع دغدغه‌هایشان مطرح کردن سوال از وزرا باشد.

وی افزود: بحث این بود که نشست‌هایی پیش از مطرح شدن سوالات نمایندگان از وزرا بین نماینده و وزیر مربوطه برگزار شود چراکه شاید بسیاری از این سوالات اشکالاتی باشد که در یک نشست غیررسمی حل شوند و لازم نباشد در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی مطرح شوند.

این عضو هیأت رئیسه مجلس در ادامه یادآور شد: ما می‌خواهیم تلاش کنیم زمینه تشکیل یک نشست غیررسمی بین نمایندگان سوال‌کننده با وزرای مربوطه پیش از بررسی سوالات در صحن علنی برگزار شود تا اگر به توافق نرسیدند و نماینده پرسشگر قانع نشد، رسیدگی به سوال در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.

حسینی همچنین درباره برگزاری نشست مشترک بین دولت و مجلس نیز گفت: با توجه به در دستور کار بودن بررسی لایحه بودجه سال 1393، هنوز زمان دقیق برگزاری نشست مشترک مجلس و دولت به میزبانی قوه مقننه مشخص نشده است ولی مجلس برای برگزاری این نشست اعلام آمادگی کرده است.

نماینده اهواز در مجلس درباره استعفای مجمع نمایندگان خوزستان نیز گفت: مجمع نمایندگان به دلیل ظلمی که در اعتبارات خوزستان در لایحه بودجه 93 به این استان شده بود، استعفانامه خودشان را تقدیم هیئت رئیسه کرده بودند اما این استعفا اعلام وصول نشد، در بررسی‌هایی که در لایحه بودجه 93 انجام شد، دوستان متوجه ناعادلانه بودن اعتبارات استان خوزستان شدند و آن را اصلاح کردند به همین دلیل مجمع نمایندگان خوزستان از استعفای خود منصرف شدند.