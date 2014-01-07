انتقاد از مطبوعات در صحن علنی مجلس

تسنیم: بررسی سوال حجت‌الاسلام حمید رسایی نمایند مردم تهران از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

"دلیل تساهل و تسامحی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در برابر توهین به مقدسات از یک طرف و از سوی دیگر ترویج اباهه‌گری با پرداختن به موضوعات محل اختلاف و غیرضروری در پیش گرفته چیست؟" سوال حمید رسایی از علی جنتی بود.

در جریان این سوال حمید رسایی، اسلایدی از صفحات برخی مطبوعات که در راستای ترویج سبک زندگی غربی، معرفی خواننده‌های مبتذل و معرفی سریال‌های مبتذل ماهواره‌ای بود، پخش شد.

این تصاویر نشان می‌داد که برخی از مطبوعات کشور بر روی جلدهای خود از چهره‌های بازیگران زن بدحجاب استفاده می‌کنند و یا با معرفی خواننده‌های غربی سعی در ترویج زندگی غربی دارند.

همچنین در این اسلایدها تصاویری از نمایشگاه مد و لباس که در سفارت اندونزی در تهران برگزار شده بود و دو تن از همسران وزرای دولت نیز در آن حضور داشتند، پخش شد.

این اسلاید به انتقاد از عملکرد روزنامه بهار در چاپ مقاله‌ای در ایام عید غدیر سال جاری پرداخت.

به گزارش تسنیم، روزنامه بهار یک روز مانده به عید غدیر با انتشار مقاله‌ای نقش سیاسی ائمه معصومین را زیر سوال برده بود و این موضوع مورد انتقاد مراجع قرار گرفت.

روزنامه بهار به دلیل چاپ این مقاله توقیف شد.