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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۲۳

کریمی: مجبور شدم تیراندازی کنم

در پی انتشار خبر مبنی بر تیراندازی مداح معروف حاج محمود کریمی، به یک خودرو در جریان یک تصادف ، و بازتاب گسترده آن در رسانه ها محمود کریمی توضیحات جدیدی را درباره این حادثه عنوان کرد.

تازه نیوز: وی در خصوص چگونگی رخ دادن این اتفاق گفت :شب از نیمه گذشته بود و در اتوبانی خلوت خودروای ایجاد مزاحمت می کرد. به زور مجبورم کردند در کناره اتوبان بایستم. یکدفعه دیدم به سمت خودروی من حمله کردند. مجبور شدم برای حمایت از خودم و سرنشینان خودرو چند تیر شلیک کنم تا اراذل پا به فرار بگذارند. شما بودی چیکار می کردی؟ در خودرویت را باز می گذاشتی و می گفتی: بفرمایید هرکاری که دوست دارید با خانواده ام انجام بدهید؟
کریمی در شرایطی این ادعا را مطرح می کند که براساس گزارش ها وی در شب حادثه نه تنها بدون خانواده بوده٬ بلکه حسن رعیت٬ یکی از شرکای بابک زنجانی همراهی اش می کرده است.

پلیس نیز تیراندازی این مداح شناخته شده تهران را تائید کرده و گفته پرونده ای در این خصوص تشکیل شده که آقای کریمی باید پاسخگوی این اقدام باشد.

گفته می شود شاکیان محمود کریمی٬ زوج جوانی هستند که پس از تیراندازی وی به کلانتری مراجعه کرده و علیه وی شکایتی تسلیم مراجع قضایی کرده اند.

کد مطلب 2406148

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