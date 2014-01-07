آمریکا چطور یخ زد؟/عکس

مجله مهر: شمال شرق آمریکا در سرمای شدید به سر می‌برد به طوری که در برخی مناطق دمای هوا به ۴۰ درجه سانتیگراد زیر صفر رسیده است. سوز سرما اما در این مناطق به حدی است که سرمای هوا بیشتر از ۵۱- درجه سانتیگراد احساس می‌شود. در شمال شرق آمریکا بیشتر از ۶۰ سانتی‌متر برف روی زمین نشسته و مقام‌های محلی هشدار داده‌اند که اگر کسی بدون پوشش مناسب ۱۰ دقیقه در خیابان باقی بماند پوستش یخ می‌زند!

مدرسه‌ها در چند ایالت آمریکا تعطیل شده و از مردم خواسته شده با داشتن ذخیره کافی مواد غذایی برای امنیت خودشان از خانه‌ها خارج نشوند. سازمان هواشناسی آمریکا اعلام کرده که شمال و مرکز این کشور سرمای کم‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند که در دو دهه گذشته وجود نداشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که حداقل ۱۳ نفر تاکنون بر اثر سرما جانشان را از دست داده‌اند. 187 میلیون آمریکایی یعنی بیشتر از نصف جمعیت این کشور با مشکلات برف و سرمایی روبرو شده‌اند. این موج سرما به خاطر یک گردباد قطبی است. گردباد قطبی در در حقیقت توده ای از هوای فشرده سرد است که در جهت معکوس عقربه های ساعت می چرخد.