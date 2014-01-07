مجله مهر: مجلس نهم در حالی چهارماه پس از تشکیل دولت یازدهم به سه وزیر این دولت کارت زرد و اخطار داده است که این اتفاق برای دولت احمدی نژاد که بیشترین اختلاف نظر را با مجالس هفتم و هشتم داشت فقط درباره یک وزیر رخ داده بود. دولت دهم که تشکیل شد، 20 دی ماه سال88 مجلس هشتم اولین اخطار را به یکی از وزیران احمدی نژاد داد. سوال احمد توکلی از مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت درباره علت واردات غیرقانونی بنزین دلیل در صحن علنی مطرح شد و وزیر سابق نفت نتوانست مجلس را قانع کند.

طبق آیین نامه داخلی مجلس در صورتی که یک سوال از وزیر در صحن علنی مطرح شود، پس از توضیحات وزیر، در صحن علنی رای گیری می شود و اگر نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر از توضیحات وزیر قانع نشده باشند، به عنوان یک اخطار یا کارت زرد به وزیر محسوب می شود.ماده 211 آیین نامه داخلی مجلس می گوید: چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأي اكثريت نمايندگان حاضر، سؤالات نمايندگان از هر وزير وارد تشخيص داده شود طرح استيضاح وزير درصورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.

"

منوچهر متکی وقتی از مجلس اخطار گرفت گفت که باید به نادران دو کارت زرد و به مجلس یک کارت زرد بدهند



وقتی وزیر به مجلس کارت داد

بعدهاو در سال 89 پای وزیران احمدی نژاد به تعداد بیشتری به مجلس باز شد. حمیدرضا بهبهانی وزیر سابق راه و ترابری نتوانست توضیحات قانع کننده ای درباره دلایل سقوط هواپیمای توپولف پرواز تهران- ایراوان بدهد و از مجلس اخطار گرفت. صادق محصولی 23 خردادماه در پاسخ به سوال نادرقاضی پور نتوانست توضیحات قانع کننده ای درباره عملکرد وزارت رفاه در اجرای سیاست های اصل 44 بدهد و از مجلس کارت زرد گرفت. وزیران دیگر هم رفتند و آمدند اما مشهورترین کارت زردی که مجلس به یکی از وزیران دولت دهم داد، هفتم شهریورماه سال 89 رخ داد. روزی که منوچهر متکی به مجلس رفت تا درباره دلایل برگزاری یک همایش پرسروصدا در ایران- همایش ایرانیان خارج از کشور- به سوال نادران پاسخ دهد. متن سوال البته درباره میزان تلاش وزارت خارجه برای آزادی خبرنگار ایرانی بازداشت شده در ایتالیا بود اما بحث به همایش ایرانیان خارج از کشور و حواشی آن از رقص مختلط و سرو مشروب کشید. واکنش منوچهر متکی به اخطاری که مجلس به وی داده بود هم در نوع خود جالب بود. او یک روز پس از این ماجرا گفت که « متاسفانه اظهارات آقاي نادران در جلسه روز گذشته مجلس به ويژه در زماني كه ديگر فرصتي براي پاسخگويي نبود هيچ ارتباطي به سوال مكتوب او نداشت... به اعتقاد من روز گذشته مي‌بايد دو كارت زرد به آقاي نادران و مديريت جلسه داده مي‌شد ولي چه بايد كرد كه آيين‌نامه‌اي در اين زمينه وجود ندارد.»

"

شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد از دو اخطاره های دولت بود



وزیر دو اخطاره

دو وزیر با نام خانوادگی یکسان در دولت احمدی نژاد دو اخطاره های دولت بودند. شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت احمدی نژاد دوبار از مجلس اخطار گرفتند. این میان پای شمس الدین حسینی یک بار هم به استیضاح باز شد اما او توانست مجددا از مجلس رای اعتماد بگیرد. دو اخطار مجلس به وزیر اقتصاد دولت دهم به خاطر شرایط ازهم گسیخته اقتصادی و بحث معوقات بانکی و بازار آشفته طلا و ارز بود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم یک بار برای سوال علی مطهری درباره عدم اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه توسط وزارت ارشاد و بار دیگر هم به خاطر سوال سید ناصر موسوی لارگانی درباره علت عدم برنامه‌ریزی برای تهیه و ارائه آثار شاخص فرهنگی و هنری بخصوص در سینما جهت مقابله با فعالیت‌های ضداسلامی آمریکا و صهیونیسم از مجلس اخطار گرفت.

"

محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت احمدی نژاد هم از دو اخطاره های دولت بود



استعفا می دهم

از معروفترین واکنش های وزیران به اخطارهای مجلس علاوه بر متکی باید واکنش طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم را ذکر کرد. طیب نیا که در زمان رای اعتماد بالاترین رای را از مجلس گرفته بود انتظار کارت زرد را از همان مجلس نداشت و به گفته برخی نمایندگان پس از این اتفاق اعلام کرده بود که استعفا می دهد و در وزارتخانه اقتصاد و دارایی نمی ماند.

"

طیب نیا وزیر اقتصاد دولت روحانی وقتی از مجلس کارت زرد گرفت گفت استعفا می دهم

رضا فرجی دانا وزیر علوم هم که همین چند وقت پیش از مجلس کارت زرد گرفت در حاشیه مراسم ختم پدر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد وقتی با سوال خبرنگاران مواجه شد که واکنش شما به اخطار مجلس چیست گفت که چه بگویم خوب است؟سؤال٬ حق مجلس است و وظیفه ما نیز پاسخگویی است؛ مابقی مسائل هم با تصمیم مجلس است.