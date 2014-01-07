مجله مهر: مرتضی حیدری متولد 1347 است و بالاخره امسال و در 45 سالگی ازدواج کرده است. او دانش‌آموخته مقطع کارشناسی در رشته فیزیوتراپی از دانشگاه تهران و مقطع DBA در رشته مدیریت است که البته به گفته خودش با کار مجری گری، رشته تخصصی اش را فراموش نکرده و صبح ها در مطب خود طبابت می کند و ساعات دیگر را در صدا و سیما مشغول به کار است. گفته می شود همسر او هم یکی از پزشکان و متخصص زنان است.

جالب است بدانید که کسی از زندگی خصوصی مرتضی حیدری خبر نداشت تا اینکه در یکی از گفت و گوهای زنده او با احمدی نژاد، رییس جمهور وقت، مجرد بودن او مورد توجه قرار گرفت.

24 تیر 1387 احمدی نژاد درباره پرداخت یارانه مستقیم به خانواده های کمتر از 6 نفر صحبت می کرد و حیدری گفت که این کار باعث افزایش جمعیت می شود . پس از این اظهار نظر حیدری، احمدی نژاد از او پرسید: « تو چند تا بچه داری؟»

وفتی حیدری پاسخ داد که هنوز ازدواج نکرده ، احمدی نژاد گفت : «جدی میگی ؟! مجردی ؟! خجالت نمی کشی توی تلویزیون با مردم صحبت می کنی؟» و از او خواست تا هرچه زودتر ازدواج کند.

البته مرتضی حیدری در جریان گفت و گوهایش با احمدی نژاد بارها مورد انتقاد قرار گرفت و منتقدانش معتقدند او رییس جمهور سابق را به خوبی به چالش نمی کشید و سوال های خوبی از او نمی پرسید.

خرداد ماه امسال خبر ادواج فرزاد حسنی و آزاده نامداری منتشر شد و آذر ماه نیز اعلام شد که صبا راد مجری برنامه به خانه برمی گردیم با مرتضی علی آبادی، مدیر باشگاه تنیس استقلال، ازدواج کرده است و به این ترتیب مرتضی حیدری چهارمین مجری تلویزیون است که ازدواج می کند.