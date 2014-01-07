دفاع علی جنتی از وزارتخانه اش

ایسنا: علی جنتی در جلسه علنی سه‌شنبه‌ در پاسخ به سوال حمید رسایی نماینده تهران گفت: «سوال آقای رسایی دارای دو بخش مربوط به تک خوانی خانم‌ها و روزنامه بهار است.»

وی افزود: «همانطور که در گزارش کمیسیون فرهنگی نیز قید شده است بنده بدوا هیچ اظهارنظر ابتدایی نداشتم. منتهی به دنبال طرح برخی مسائل از طرف بعضی موسیقیدانان که نهایتا منجر به موضع‌گیری آیت‌الله مکارم شیرازی و طرح در جامعه شد، خبرنگاران از من این سئوال را پرسیدند که تک خوانی خانم‌ها چگونه است؟»

وی افزود: «بنده نظر برخی از علما را مطرح کردم به طوری که در فتاوای موجود قید این است که تک خوانی و جمع‌خوانی هیچ فرقی ندارد. مهم این است که مفسده‌انگیز نباشد. البته برخی از رسانه‌ها تلاش کردند که قسمت دوم را حذف کرده و تنها بگویند که تک خوانی اشکالی ندارد. این در حالی است که آنچه مشهور است قید مفسده‌انگیز است.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: «آقای رسایی در سوال خود این موضوع را مطرح کردند که هر نوع خوانندگی خانم‌ها مفسده‌انگیز است که این نظری قابل احترام است، اما ما معتقدیم برخی موارد مثل همان لالایی که در پایان تیتراژ فیلم مختار بود و برای آن هم اسفتسایی هم شد و گفتند که مشکلی ندارند، موارد دیگری هم هست.»

جنتی تاکید کرد: «در این زمینه مراجع مختلف از حضرت امام تا آیت‌الله اراکی در گذشته و سایر مراجع حاضر نظراتی دارند اما آنچه برای ما مهم است نظر مقام معظم رهبری است و برای ما ملاک می‌باشد. اگر نظراتی هم بیان می‌شود بیشتر به اتکا نظری است که ایشان ابراز کرده‌اند و نه چیز دیگری.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در مورد بخش دیگری از سوال رسایی مربوط به روزنامه بهار گفت: «مقاله‌ای در روزنامه بهار در آستانه روز عید غدیر منتشر شد که به هیچ وجه این مقاله قابل دفاع نیست چون آنچه در مقاله آمده مخالف مذهب رسمی کشور است.»

وی افزود: «این موضوع در هیات نظارت مطبوعات مطرح شد. هیاتی که متشکل از وزیر ارشاد، نماینده مجلس، حوزه علمیه قم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم می‌باشد. در آنجا تصمیم بر این گرفته شد که این روزنامه توقیف شود. وظیفه وزارت ارشاد این بود که تخلف را به هیات نظارت بر مطبوعات به عنوان مرجع تصمیم‌گیری ارجاع دهد که سرانجام نیز تصمیم اشد مجازات یعنی توقیف نیز گرفته شد.»

جنتی ادامه داد: «در این مورد آقای رسایی دو مورد را مطرح کردند اول این که چرا نظر بنده در جمع اعضای هیات نظارت این بوده که نباید روزنامه بهار توقیف شود؟ دیگر این که به اظهارنظر بنده در جایی دیگر استناد کرده که بنده نسبت به این توقیف اظهار تاسف کردم.»

جنتی توضیح داد: «طبق توضیح سردبیر روزنامه بهار توجهی به محتوای مقاله چاپ شده صورت نگرفته چون عنوان مقاله غلط‌ انگیز بوده که در مورد ولایت و رهبری امیرالمومنین (ع)‌ بود و فکر می‌کردند مقاله‌ای در آستانه عیدغدیر آمده که باید چاپ شود اما بعد از چاپ متوجه خطایشان شده و بلافاصله مدیرمسوول روزنامه به خطا اذعان داشته و معذرت‌خواهی رسمی کرده است؛ به طوری که فردای آن روز نیز سه مقاله دیگر علیه آن مقاله چاپ شده منتشر شد.»

وی افزود: «بعد از آن نیز مدیر مسئول روزنامه اعلام کرد که حاضر است خودش برای این خطای انجام شده روزنامه را برای مدتی تعطیل کند. پس این موضوع برای برخی اعضای هیات نظارت روشن بود که این کار عامدانه و عالمانه انجام نشده است. بر این اساس دو نظر در هیات نظارت وجود داشت که در نهایت منجر به توقیف روزنامه بهار شد.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «بنده برای این موضوع اظهار تاسف کردم که نباید به سمت توقیف روزنامه‌ها رفت. چون راه‌های دیگری همچون تذکر شفاهی، کتبی و ارجاع به دادگاه و در نهایت توقیف و لغو پروانه وجود دارد. هنر این نیست که بلافاصله روزنامه‌ای را توقیف کنیم بلکه باید تا آنجایی که می‌توان موارد دیگر را اعمال کرد.»

وی گفت: «با توجه به این که انتشار این مقاله از روی عمد نبوده و اشتباهی صورت گرفته است به نظر می‌رسید این مورد جزء موارد تخفیف به شمار می‌رفت و نباید اشد مجازات را در نظر گرفته می‌شد.»

جنتی ادامه داد: «از طرف دیگر طبق آیین‌نامه مجلس آنچه نمایندگان می‌توانند از وزرا سوال کنند در مورد وظایف وزیر و نه اظهارنظرش است. بنده وظیفه‌ام را به درستی انجام داده و موضوع را به هیات نظارت جهت بررسی ارجاع دادم که در نهایت به توقیف نیز منجر شد.»

وی گفت: «ما باید تلاش کنیم بهانه‌ای به دست رسانه‌های بیگانه ندهیم که آن‌ها بگویند در ایران دائما روزنامه‌ها توقیف می‌شود و خبری از آزادی مطبوعات نیست.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از توضیحات رسایی در مورد سئوالش و تاکید بر این موضوع که این سوال را من‌باب دغدغه در مورد اسلام و انقلاب مطرح کرده است، گفت: «بنده دغدغه آقای رسایی را نسبت به حفظ ارزش‌های اسلامی و دینی درک می‌کنم اما این احتمال را هم بدهید که کسی که فرزند حوزه علمیه و با سوابق مشخص قبل از انقلاب و بعد از انقلاب است آن قدر دغدغه در مسوولیتش داشته باشد که از ارزش‌های دینی و انقلابی دفاع کند.»

وی افزود: «ما تمام تلاشمان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که طبق وظیفه قانونی که به عهده‌مان گذاشته شده است پاسدار ارزش‌های انقلاب اسلام باشیم. بنده باز هم تاکید می‌کنم که مقاله چاپ شده در روزنامه بهار به هیچ عنوان قابل دفاع نیست که بر همین اساس نیز سرانجام به توقیف روزنامه بهار انجامید.»

جنتی افزود: «اگر احساس می‌شد که انتشار مقاله در روزنامه بهار عمدی بوده است که ممکن بود که حتی به لغو امتیاز روزنامه بهار بینجامد. قطعا ما اجازه نمی‌دهیم در حوزه مطبوعات به مقدسات نظام دینی ما توهین شود.»

وی گفت: «آقای رسایی به این موضوع اشاره کرد که چرا از توقیف روزنامه بهار اظهار تاسف کردم. این موضوع بدان دلیل بود که وقتی روزنامه‌ای توقیف می‌شود حدود 150 نفر بیکار می‌شوند. ما باید کاری کنیم که از جریمه‌های دیگر استفاده شود. یکی از پیشنهادات این بود که مدیرمسوول روزنامه بهار عوض شود که این تنبیهی بزرگ بود.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: «با توجه به همین نگرش دیروز موضوع تخلفات روزنامه 9 دی در هیات نظارت بر مطبوعات مطرح شد؛ روزنامه‌ای که متعلق به آقای رسایی است. در این روزنامه چهار مورد نشر اکاذیب، هفت مورد سیاه نمایی، یک مورد انتشار مطالبی علیه امنیت ملی و یک مورد توهین به مسئولان نظام با کشیدن کاریکاتور وزیر ارشاد در حالی که دست در دست شیطان دارد، منتشر شده است.»

وی افزود: «طبق قانون این موارد به توقیف روزنامه باید بینجامد اما با این نگرش که باید توقیف کمتری انجام شود، روزنامه 9 دی توقیف نشد.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: «در مورد تک خوانی خانم‌ها حتی نمی‌توانیم یک مورد را ارائه کنیم که خانمی در جایی تک خوانی کرده است. ما مراقب هستیم و اجازه نمی‌دهیم در این مورد کار خلاف شرع و مفسده انگیزی انجام شود. تلاشمان بر این است که کاملا نظرات مجلس و دغدغه‌های نمایندگان در نظر گرفته شود.»

جنتی گفت: «آنچه بین نمایندگان پخش شده تصویر خانمی است که در خارج از کشور تک خوانی کرده است و عکس را به گونه‌ای منتشر نموده اند که گویی در داخل این اتفاق رخ داده است. اگر می‌توانید یک سند ارائه دهید که ما مجوز این کار را داده‌ایم و چنین اقدامی صورت گرفته است.»

علی رغم توضیحات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل عدم اغناء رسایی این توضیحات به رای نمایندگان گذاشته شد و آن‌ها نیز با 105 رای موافق، 97 رای مخالف و 18 رای ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر، رای به عدم اغناء از توضیحات وزیر را دادند.

