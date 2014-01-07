توقیف یالثارات الحسین و تذکر به 9دی

پایگاه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: جلسه هیأت نظارت بر مطبوعات روز 16 دی برگزار شد و در آن ، شماری از تقاضاهای صدور مجوز و تغییر وضعیت نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 39 نشریه و پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مجوز انتشار دریافت کردند.

همچنین تقاضاهای تغییر وضعیت تعدادی از نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 4 تغییر صاحب امتیازی و 6 تغییر مدیر مسوولی مورد موافقت قرار گرفت.

به گزارش دبیرخانه هیأت نظارت برمطبوعات در این جلسه به روزنامه «وطن امروز» به دلیل نقض مصوبه شورای عالی امنیت ملی و به استناد تبصره2 ماده5 قانون مطبوعات تذکر و پرونده این روزنامه به مرجع قضایی ارسال شد.

هفته نامه «یالثارات الحسین» به استناد بندهای 8 و11 ماده6 قانون مطبوعات و بر اساس تبصره ماده12 آن قانون توقیف و پرونده تخلفات آن نشریه جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شد.

به هفته نامه «9دی» بر اساس بندهای8 و 11 ماده6 قانون مطبوعات تذکر و پرونده تخلفات این هفته نامه به مرجع قضایی ارسال شد.