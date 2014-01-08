ایسنا: علیرضا خامسیان با اعلام این خبر افزود: روز شنبه هنگامی که مسئولان دفتر عارف وارد محل کار خود شدند متوجه شدند که از دفتر سرقت شده است.وی ادامه داد: ما از طریق نیروی انتظامی در حال پیگیری این سرقت هستیم.
مسئول روابط عمومی دفتر محمدرضا عارف در مورد وجود انگیزه سیاسی برای این سرقت، گفت: امیدواریم که اینگونه نباشد، ولی نهادهای مرتبط با این موضوع باید در این مورد ابهامزدایی کنند.
خامسیان با بیان اینکه سارقان بدون هیچگونه تخریبی وارد دفتر عارف شدهاند، اظهار کرد: حتی صندلی آقای عارف نیز به سرقت رفته است.
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