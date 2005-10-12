به گزارش خبرگزاري مهر ، خانم ثريا احمد عبيد مدير اجرايي صندوق جمعيت سازمان ملل متحد گفت: رهبران جهان تا سال 2015 نخواهند توانست فقر را پشت سر بگذارند ، مگر آنكه ابتدا به تبعيض جنسيتي پايان دهند.

در اين گزارش امده است : ما تا زماني كه به خشونت عليه زنان و دختران خاتمه ندهيم، نمي توانيم فقر را پشت سر بگذاريم. تا زماني كه زنان از حقوق كامل اجتماعي، فرهنگي ، اقتصادي و سياسي برخوردار نباشند ما نمي توانيم فقر را ريشه كن كنيم.

وي پيام گزارش امسال را ، افزايش سرمايه گذاري در طي دهه آينده در آموزش، فرصت هاي اقتصادي، حقوق انساني و بهداشت باروري براي زنان و جوانان خواند و افزود : ما مي توانيم صدها ميليون نفر را از فقر برهانيم، جان 30 ميليون كودك و 2 مييون مادر را نجات دهيم و روند شيوع اچ.آي .وي و ايدز را معكوس نماييم .

بنابر همين گزارش ، امروزه مشكلات بهداشت باروري از جمله اچ.آي .وي، ايدز و... عامل اصلي مرگ و مير و بيماري زنان و دختران سنين 15 تا 44 سال است . در هيچ زمينه بهداشتي ديگري تفاوت بين دارا و ندار اين چنين همراه با نتايج اسفبار و غير انساني نيست. همه ساله بيش از نيم ميليون زن و دختر از عوارض ناشي از حاملگي مي ميرند. امري كه كاملا قابل پيشگيري است. ميليون ها نفر نيز باقي زندگي خود را با رنج جراحاتي مي گذرانند كه كشورهاي غني تر حتي نام آنرا نيز نشنيده اند.

در گزارش ثريا احمد عبيد آمده است : افزايش سرمايه گذاري در بهداشت جنسي و باروري به شدت مورد نياز است تا بهداشت مادران ارتقا يابد، از فقر كاسته شود و با اچ.آي.وي و ايدز مبارزه گردد.

از 40 ميليون نفري كه مشخص شده با اين ويروس زندگي مي كنند، تقريبا 50 درصد زن هستند و در تمامي مناطق ميزان ابتلاي زنان در حال افزايش است، به ويژه در ميان زنان جوان. تا زماني كه جلوي تبعيض و خشونت عليه زنان و دختران گرفته نشود، ما بيماري همه گير ايدز را شكست نخواهيم داد.

در شرايطي كه درماني براي اچ.آي.وي و ايدز وجود ندارد، پيشگيري خط اول مقابله براي توقف اين بيماري همه گير است . به سرمايه گذاري بيشتري براي پيشگيري، درمان و مراقبت نياز هست. اين براي مقابله با بيماري همه گيري كه در فقر، تبعيض، بي توجهي و خشونت به سرعت رشد مي يابد بسيار موثر خواهد بود.

اين گزارش مي افزايد: امروزه ما هزينه بسيار بالايي براي خشونت جنسيتي مي پردازيم. در سراسر جهان از هر پنج زن يكي در طول زندگي خود قرباني تجاوز يا اقدام به تجاوز مي شود. از هر سه زن يك نفر كتك خورده است، وادار به هم آغوشي شده يا مورد آزار اعضاي خانواده يا نزديكان قرار گرفته است. در بيشتر مواقع مرتكبين مجازات نشده اند. در ميان زنان سن 15 تا 44 سال ميزان مرگ يا نقص عضو در اثر خشونت با تلفات ناشي از سرطان برابر است. هزينه كشورها نيز بالاست: مخارج قابل توجه مراقبت هاي بهداشتي، هزينه هاي دادگاه، پليس و مدارس، و كاهش در موفقيت هاي تحصيلي و شغلي. همه كشورها بايد نهضتي ملي براي پايان دادن به خشوت عليه زنان را برپا كنند؛ اين يكي از "پيروزي هاي سريع" براي پروژه هزاره است.

"پيروزي سريع" ديگر براي تضمين رشد توسعه، آموزش دختران است. اگر چه زنان و دختران بيش از هر زمان ديگري به تحصيل اشتغال دارند، اما دو سوم افراد بيسواد زن هستند. آموزش - به ويژه آموزش متوسطه و بالاتر - مزاياي بلند مدتي را فراهم مي كند. دختران و زنان تحصيلكرده به احتمال بيشتر بچه دار شدن را به تاخير مي اندازند، خانواده هاي كوچكتري دارند و به ايمن سازي و تحصيل كودكان خود توجه مي كنند. آنها معمولا از مشاغل بهتر و درآمد بيشتر نيز برخوردارند.

اين گزارش همچنين فراخوان سرمايه گذاري براي نوجوانان و جوانان است . امروزه افراد جوان نزديك به 3 ميليارد نفر را تشكيل مي دهند كه تقريبا نيمي از جمعيت جهان هستند. امروز جهان بزرگترين خيل جوانان در طول تاريخ را داراست. سرمايه گذاري رفاهي براي ايشان تا دهها سال پس از آن طنين انداز خواهد شد. اما با وجود كثرت تعداد، معمولا سياست گذاران و جامعه دست اندركار توسعه از نيازهاي آنها غفلت مي كنند و اين در حالي است كه در بيشتر كشورهاي در حال توسعه افراد جوان زير 24 سال اكثريت جمعيت را تشكيل مي دهند.

از سال 2000 تاكنون در بيش از 40 كشور درگيري هاي مسلحانه آغاز شده است، و افراد جوان هر چه بيشتر مجبور به شركت در ارتش هاي شورشي مي شوند و يا به صورت برده هاي جنسي مورد سواستفاده قرار مي گيرند. در هنگام بحران و پس از آن افراد جوان و زنان بسيار آسيب پذير هستند، با اين وجود معمولا در هنگام بازسازي اين جوامع، هر دوي اين گروهها مورد بي توجهي قرار مي گيرند. اين مانعي بر سر راه يك صلح پايدار است. اقدامات امروز در جهت رفاه، مشاركت و چشم انداز آنها آينده همه ما را رقم خواهد زد.

مدير اجرايي صندوق جمعيت ملل متحد با طرح اين سئوال كه هزينه اين اقدامات چقدر است؟ ، در پاسخ آن گفت : ممكن است باعث تعجب شما شود . با كمتر از 200 ميليارد دلار در سال - معادل 50 ست براي فقيرترين افراد در روز - و بسيار كمتر از آن چيزي كه هر يك از ما در اين جلسه صرف نوشيدن قهوه مي كنيم - جهان را مي توان تا سال 2015 از فقر رهانيد.

جهان مي تواند به وعده هاي خود به حاشيه نشين ترين جمعيت جهان جامه عمل بپوشاند. اين فقط بخشي از يك تريليون دلاري است كه در حال حاضر جهان همه ساله صرف هزينه هاي نظامي مي كند و يا در فساد اداري از دست مي رود. و اين رقم معادل هزينه تقريبي بازسازي توفان كاتريناست.