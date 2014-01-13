لاریجانی: توافق ژنو مورد پذیرش هیچ نهادی در جمهوری اسلامی نیست

فارس: لاریجانی در ابتدای این گفت‌و‌گو ضمن انتقاد از نطق اخیر علی مطهری درباره سران فتنه اظهار داشت: متاسفانه برخی دوستان می‌گویند قوه قضائیه چرا فتنه را حل نمی‌کند، این بهترین گواه بر ساده انگاری سیاسی است چراکه فتنه را امت و ملت با رهبری شجاع نظام حل کرده اند.

* قوه قضائیه به جرائم امنیتی فتنه 88 رسیدگی کرده است

لاریجانی ادامه داد: قوه قضائیه به جرائم امنیتی و تشویق به آشوب و خسارات جانی و مالی ناشی از کسانی که در فتنه فعال بوده‌اند رسیدگی کرده و می‌کند. این را نمی‌گویند حل فتنه! این احقاق حقوق ملت و پاسداری از قانون و نظام اسلامی است.

رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تصریح کرد: آنان که در اجرای قانون بوی استبداد به مشامشان می‌رسد باید بدانند که اگر فتنه سال 88 موفق می‌شد، یک دیکتاتوری سکولار و وابسته جایگزین نظام جمهوری اسلامی می‌شد، سینه‌چاکان دموکراسی و دشمنان استبداد باید در صف مقدم مقابله با آن فتنه می‌بودند اما ظاهرا شامه دوستان دچار سرماخوردگی است.

*نقل قول رئیس هیئت پارلمانی اروپا از من درباره آغاز روند قضایی موسوی و کروبی دقیق نبود

وی درباره اظهارات اخیر رئیس هیئت پارلمانی اروپا که به نقل از لاریجانی گفته بود «روند قضایی موسوی و کروبی به زودی آغاز می‌شود» توضیح داد: نقل قول ایشان دقیق نبود، آن چیزی که ما صحبت کردیم این بود که چرا غرب پرونده کسانی که در فتنه بودند را این همه دنبال می‌کند. پیگیری مسائل افرادی که در فتنه بودند نشان می‌دهد غرب امیدی به زنده شدن شبیه آن با فرم دیگری در آینده دارد.

* حصر کروبی و موسوی هم مبنای تامینی دارد و هم قضایی

لاریجانی تاکید کرد: نکته دوم این است که حصر کروبی و موسوی هم مبنای تامینی دارد و هم قضایی؛ طبیعتا روند خود را طی می‌کند.

* اطاله رسیدگی به پرونده سران فتنه از باب تسامح است نه تردید

رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه اگر در بخش قضایی اطاله‌ای پیدا شده و مقداری طول کشیده و به آن زمان داده‌اند، از باب تسامحی بود که نظام با آنها به خاطر سوابق‌شان می‌خواست داشته باشد نه تردید در خطای آنها، افزود: این‌ها دو مسئله متفاوت است

* خروج علیه حکومت مشروع اتهام سنگین سران فتنه است

وی اظهار داشت: اصلاحات در کشور ما یک جریان سیاسی محترمی بود و عمدتا حول محور شخصیت مرحوم حاج احمد آقا شکل گرفت و آنها از مدیران حضرت امام (ره) و در انقلاب بودند.

* اصلاح‌طلبان توان مقابله و تشخیص انحراف را ندارند

لاریجانی ادامه داد: جریان اصلاحات چند ضعف اساسی داشت. اولین ضعف، ضعف فکری بود یعنی دارای نظم و پایه فکری خاص نبود، دوم از لحاظ سازماندهی، قدرت و توان مقابله و تشخیص انحراف را ندارند و متاسفانه جریان اصلاحات توسط یک جریان سکولار به گروگان گرفته شد.

* خانه‌نشینی 11 روزه احمدی‌نژاد خروج بود

رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تصریح کرد: در انتخابات 88 گروهی به عنوان کاندیدای انتخاباتی‌ در داخل نظام آمدند و آخرش گفتند خودمان برنده هستیم یعنی نفاق منجر به خروج می‌شود. و همیشه همین طور است درباره آقای احمدی‌نژاد یک چشمه از آن را دیدیدم ایشان وقتی تفکر انحرافی‌اش منجر شد به اینکه معتقد باشد دیگر دوران پیاده کردن اسلام نیست در مقابل ولایت فقیه ایستاد و 11 روز در خانه نشست که نوعی خروج بود اما چون اصولگرایان از لحاظ فکر جناح قوی است او را دوره کردند و نگذاشتند این انحراف پا بگیرد و اجازه پرو بال دادن به آن ندادند.

* مجلس از یک تحرک خوب دیپلماسی پارلمانی برخوردار است

وی در ادامه درباره گفت‌گوی تلفنی هیئت پارلمانی اروپا با کروبی و موسوی گفت: چند مطلب در اینجا وجود دارد؛ مجلس شورای اسلامی یک تحرک خوب دیپلماسی پارلمانی دارد که در دوره‌های سابق مجلس کم‌نظیر و قابل تقدیر است و سعی دارند روابط پارلمانی را با دنیا بسط دهند اما آنها کوچکتر از آن هستند که در امور ما دخالت کنند.

* حرکت پارلمان اروپا بی‌ادبی و گستاخی بود

لاریجانی تاکید کرد: نکته دیگر این است که آنها وقتی وارد ایران شدند اگر درخواست با ملاقات با هر کسی داشتند باید با مهماندار خود یعنی مجلس در میان می‌گذاشتند و این کمترین ادبی است که از یک مهمان انتظار می‌رود اما غربی‌ها مثل همیشه افراد بی‌ادب و گستاخی هستند و حرکت آنها توهین به ملت ایران و پارلمان ما بوده دهن‌کجی به نظام ما بود.

معاون سابق وزارت امور خارجه ادامه داد: ما دست کسی که در امورمان دخالت کند را قطع می‌کنیم، کار آنها جسارت بوده است. جسارت به ملت، نظام اسلامی، مجلس و قوه قضائیه ما بوده است، اینکه در سفارت یونان باشد یا جایی دیگر تفاوتی ندارد و در خاک مقدس جمهوری اسلامی بوده است، آنها از حسن نیت مجلس ما سوءاستفاده کردند، مجلس در بسط روابط پارلمانی کار خوبی انجام داد و براساس سنت ایرانی ما با مهمان برخورد خوبی داشت ولی مهمان‌نوازی با کسانی که معنای حیا و ادب را نمی‌دانند، کار مشکلی است. آنها از تسامح مهمان‌ نوازانه ما سوءاستفاده کردند. طبیعتا در آینده تشکیلات ما قوی‌تر با این مساله برخورد می‌کند. چراکه توانمندی ایران فراتر از این حرف‌هاست. صحبت سر این نیست که کسی تقاضای تلفنی کند و ما به آنها جواب رد بدهیم، اگر تقاضا می‌کردند، نهادهای مسئول ارزیابی می‌کردند و تصمیم می‌گرفتند حرف در جسارت آنهاست.

* دشمن می‌خواهد اذناب فتنه 88 را به هم ببافد

وی درباره برنامه فتنه‌گران برای بازگشت به قدرت تصریح کرد: سیاستی که غرب در فتنه پیش گرفت و در 9 دی تودهنی خورد، هنوز ناامید نشده است. هنوز می‌خواهد این اذناب را به هم ببافد.

لاریجانی در خصوص صحت یا عدم صحت ممنوع‌الخروجی خاتمی گفت: بحث قضائی آن را سخنگوی محترم قوه قضائیه توضیح داده و اگر لازم باشد تبیین خواهند کرد و البته به نحو کلی سابق و فعلی است که وجود دارد و در هر مورد، کسانی از مسئولان سیاسی که می‌خواهند به خارج کشور بروند، طبیعتا هماهنگی کلی انجام می‌شود. مگر اینکه کسی برای امور خصوصی و شخصی برود. در غیر این صورت وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و نهادی مختلف بررسی می‌کنند که این سفر چیست با توجه به جهات سیاسی مناسب است یا نه؟

* خط فتنه به خط سابوتاژ اقتصادی تبدیل شده است

رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ادامه داد: برای آمریکا و دول غربی ( غرب صهیونی) فتنه اصل نبود بلکه مختل کردن و تضعیف و ساقط کردن نظام اسلامی ایران هدف بود و هست و لذا غرب در دو مسیر برای مقاصدی که فتنه متوجه آن بوده است، کار می‌کند، اول اینکه روی اصحاب فتنه زیاد سرمایه‌گذاری نمی‌کنند چراکه می‌دانند بازسازی آنها بسیار پرهزینه است و بعید است به جایی برسد. اما برای اختلال در نظام به ویژه اختلال اقتصادی بیشتر سرمایه‌گذاری کرده‌اند یعنی در حال حاضر خط فتنه به خط سابوتاژ اقتصادی تبدیل شده است.

وی در ادامه این گفت‌و‌گوی تفصیلی در خصوص مذاکرات ژنو اظهار داشت: این مذاکرات از ابتدا یک پایه لق داشت؛ بررسی این اشکالات به یک بحث طلبگی فارغ از مرده باد و زنده باد نیاز دارد. مثلا در این توافقنامه به بحث برنامه اقدام اشاره شده است. در حالی که برنامه اقدام باید مبتنی بر یک توافقنامه‌ای باشد که پایه عمل و مورد تائید قانون باشد. در حالی که هیچ توافق قانونی پایه این برنامه اقدام نیست و پشتیبانی قانونی ندارد. این سند پایگاه قانونی ندارد اما در عین حال بی‌اعتبار هم نیست و تنها پایه اعتبار آن تعهد طرفین به اصل وفای به عهد است. که این به راحتی قابل شکستن است و هر طرف احساس کند طرف دیگر وفای به عهد نکرده است با توجه به اینکه واحد داوری وجود ندارد خودش تصمیم می‌گیرد. لذا از لحاظ قانونی این سند جایگاه محکمی ندارد.

* ایران در همان جمله اول توافق ژنو بدهکار شده است

وی با بیان اینکه متاسفانه در سند ژنو قطعنامه‌های شورای امنیت پذیرفته شده است، تصریح کرد: یک نکته دیگر که در این توافقنامه وجود دارد این است که در این سند تمام قطعنامه‌های شورای امنیت پذیرفته شده است و این امر مخالف نظر نظام و مجلس است. ببینید ما قطعنامه‌های تحریم شورای امنیت را نباید به هیچ وجه بپذیریم زیرا آنها ما را متهم کرده‌اند که فراتر از هسته‌ای رفته‌ایم.

* توافق ژنو مورد پذیرش هیچ نهادی در جمهوری اسلامی قرار ندارد

لاریجانی با تاکید بر اینکه دولت جمهوری اسلامی هیچ تعهدی برای پایبندی به سند ژنو ندارد، افزود: این سند باید مبتنی بر یک توافقنامه شود و در مجلس به تصویب برسد. چون دولت ما در سند ژنو تعهد به آن کرده است طبیعتا ما اول طرفی نیستیم که آن را نقض می‌کنیم و این بر اساس وفای ما به عهد است. اما این سند همین الان نقض شده است. بنابراین معتقدم دولت جمهوری اسلامی هیچ تعهدی برای پایبندی به این سند ندارد زیرا این سند هم از طرف آمریکا و هم از طرف اروپا نقض شده است. آنهم نقض صریح سند صورت گرفته است. حتی تهدیدهایی هم که علیه ایران مطرح می‌کنند نقض سند است زیرا قرار بود بر اساس حسن نیت با یکدیگر مذاکره کنیم. اروپا نیز برخلاف عهد خود عمل کردند آنها گفتند ما تحریم‌ها را پس از ژانویه و بعد از اینکه آژانس تائید کرد که ما وظایف خود را انجام دادیم... اینکه در سند نیست. از این رو نه اعضای اروپایی 1+5 و نه آمریکا به سند ژنو پایبند نبودند لذا از این به بعد جمهوری اسلامی هم هیچ تعهدی به این سند نباید داشته باشد.

* علت عدم حضور لاریجانی در نشست حقوق بشر

وی در تشریح علت عدم حضورش در نشست حقوق بشر سازمان ملل، گفت: آنچه که من می‌توانم روی آن تکیه کنم این است که در سال گذشته و امسال هم دولت آمریکا به هیأت ما ویزا نداده است. نکته دوم این است که حقوق بشر یک موضوعی است که مربوط به یک نهاد در نظام ما نیست. تهاجمات حقوق بشری در نظام ما عمدتا مربوط به تشکیلات قضایی، نیروهای امنیتی و ماهیت اسلامی نظام است.

لاریجانی در خصوص فعال شدن ناطق نوری در عرصه سیاسی گفت: این کار بسیار خوبی است.

رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در خصوص اینکه برخی معتقدند برای بحث ریاست مجلس دهم آقای ناطق‌نوری باید به عرصه سیاسی ورود کند و اصلاح‌طلبان نیز معتقد به عبور از علی لاریجانی هستند. توضیح داد: البته صحبت کردن درباره سوال اول برای من راحت‌تر است! آقای ناطق نوری از نیروهای بسیار با ارزش نظام است که سوابق انقلابی خیلی خوبی دارد اما در جریان انتخابات سال 88 بدون هیچ دلیلی به ایشان توهین شد و این توهین او را خیلی آزرده کرد لذا حیف است که آقای ناطق نوری در گردونه سیاسی کشور نباشد و معتقدم فعال شدن ایشان کار بسیار خوبی است مانعی ندارد جناح‌های مختلف بخواهند به او نزدیک شوند ما آقای ناطق را آقای ناطق می‌دانیم. علاقه او به نظام، انقلاب اسلامی، ولی فقیه و امام ثابت شده است بنابراین بازگشت ایشان به حوزه فعالیت سیاسی بیشتر، که البته ایشان هیچگاه کنار هم نبوده است، چیز خوبی است.

* قصد تشکیل حزب ندارم اما از احزاب اصولگرا دفاع می‌کنم

وی درباره راه‌اندازی حزب و تشکلی سیاسی تصریح کرد: من قصد تشکیل حزب ندارم اما طبیعتا به گرایش اصول‌گرایی نزدیک هستم؛ وظیفه خود می‌دانم که به تمام احزاب اصولگرا کمک و حمایت کنم لذا معتقدم که احزاب اصولگرا باید جمع‌تر و فعال‌تر شده و نسل جدید را پرورش دهند و از حالت اداره ریش‌سفیدانه به اداره سیستماتیک و ارگانیک منتقل کنند. باید مفهوم دموکراسی حزبی را تجربه کنند تا وقتی روی کار آمدند دیکتاتور نشوند.

«هنر زندگی مدنی این است که بلد باشیم حرف درست را کسب و آن را در مسیر قانونی مصوب کنیم؛ یکی از ایراداتی که بنده به برادرم آقای احمدی‌نژاد داشتم این بود که ایده‌های خوب خود را تصمیم می‌گرفت اما تصمیم نمی‌ساخت. دموکراسی یعنی ایده خوب را کشف کردن و آن را با احترام به بقیه توجیه کردن لذا بنده از تحرک حزبی در چارچوب قانون حمایت می‌کنم؛ احزابی که دنبال نظام سکولار هستند حق قانونی ندارند.»

* مردم نظر خوبی نسبت به جک استراو ندارند

لاریجانی درباره سفر جک استراو به تهران که با دعوت مجلس صورت گرفته است، گفت: به هر حال مردم ما درباره دولت انگلیس نظر خوبی ندارند بخصوص درباره جک استراو و مواضع او در مذاکرات سابق که نقاط بسیار کوری دارد و خاطره بدی برای مسئولان ما دارد لذا سیاست دولت جدید این است که ما باب مذاکرات را با غرب که با ما تخاصم زیادی دارد باز کنیم تا شاید بخشی از تخاصم آن‌ها را خنثی کند لذا این کار به نظرم ایده بدی نیست و می توان روی آن کار کرد اما از این سفر اطلاع دقیقی ندارم.

*چرخه انحراف در احمدی‌نژاد

این نماینده اسبق مجلس درباره جریان انحرافی که در دولت آقای احمدی‌نژاد شکل گرفت ریشه و سبقه در جریان فتنه داشت اظهار داشت: تحلیل من این است که چرخه انحراف در فکر، نفاق در عمل و خروج از مدار اتفاق افتاد و ما این چرخه را در رفتار آقای احمدی‌نژاد می‌بینیم چراکه ابتدا در او یک انحراف فکری ایجاد شد که من آن را از نحله غلات می‌دانم؛ مرحوم شیخ مفید روی این نحله خیلی تحقیق کرد، آنها یک شخصیت‌ دینی را می‌گیرند و مقدم بر شرع قرار می‌دهند و در تشیع این موضوع درباره امام زمان(عج) اتفاق افتاده است یعنی علاقه ما به امام زمان از باب اقامه دین است و حب و بغض ما باید براساس اقامه دین باشد اما اگر حضرت را مقدم بر دین قرار دهیم این آغاز انحراف است دومین ویژگی نحله غلات این است که لزوم اجرای احکام شرع را بخصوص در حوزه های عمومی شل می‌گیرند.

لاریجانی در ادامه درباره اینکه با توجه به عملکرد دولت‌های قبلی چه توصیه‌ای به دولت روحانی دارید؟ متذکر شد: ما باید دستاوردهای دولت‌های قبلی را بگیریم و آن را یک قدم جلو ببریم هر کس بگوید کشور نابود است و من می‌خواهم آن را نجات دهم قبول نداریم. این حرف را آقای خاتمی زد و آقای احمدی‌نژاد نیز در دوره دوم این حرف را تکرار کرد. ما اصلا منجی به این معنی نمی‌خواهیم ما فردی را می‌خواهیم که عاقل باشد و براساس شرح وظایف خود عمل کند.

* سبد کالای دولت همان اقتصاد صدقه‌ای است

وی با بیان اینکه باید دیگران را به حساب بیاوریم به نکته سوم درباره غلط بودن اقتصاد کمیته امدادی یا اقتصاد صدقه‌ای اشاره و خاطرنشان کرد: اقتصاد باید بر مبنای کار، تولید و فعالیت معنادار باشد البته بحث یارانه‌ها بحث جدایی است و قرار نیست که برای همیشه به مردم پول داده شود. بنا بود ما یارانه‌ها را هدفمند کنیم و تا یک مقطعی خاصی به مردم کمک شود اما اخیرا دیدم که دولت می‌خواهد به مردم سبد کالا بدهد. این همان روش آقای احمدی‌نژاد است که به مردم در ماه 40 تومان پول می‌داد لذا این سبد کالاها اقتصاد ما را صدقه‌ای می‌کند لذا می‌توانستیم کل این پول را به بهزیستی و کمیته امداد بدهیم.