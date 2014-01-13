ایرنا: در مراسم امضای این پیش نویس ˈهومن جوکار ˈ مدیر پروژه حفاظت از یوز پلنگ آسیایی و ˈبیژن صادقیˈ مدیرعامل شرکت بیمه دانا حضور داشتند.

این پیش نویس در 6 ماده تهیه شده است .

قرار است اصل تفاهم نامه به زودی بین ˈاحمد علی خیرخواه ˈ معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست و مدیرعامل شرکت بیمه دانا به امضا برسد .

هومن جوکار مدیر پروزه حفاظت از یوز پلنگ آسیایی در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: تنها زیستگاه یوز پلنگ آسیایی در ایران است از این رو باید با اجرای برنامه های مدون در حفظ آن کوشا باشیم .

وی اظهار داشت :یوز پلنگ آسیایی در تمام مناطق آسیایی به جز ایران از بین رفته و وضعیت آن در شرایط بحرانی قرار دارد که خوشبختانه با اقداماتی که در ایران برای حفاظت این گونه در خطر انقراض انجام شده است، حدود 50 قلاده در ایران زیست می کنند.

جوکار یادآور شد : با توجه به این که تنها زیستگاه یور آسیایی در ایران است تمام دنیا به اقدامات ایران برای حفاظت از این گونه چشم دوخته اند.

وی افزود : پروژه حفاظت از یوز پلنگ آسیایی از 11 سال پیش با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد و سازمان محیط زیست آغاز شد و تاکنون برنامه های مدونی برای اجرای این پروژه انجام شده است.

جوکار به امضای تفاهم نامه بیمه یوز پلنگ ها اشاره کرد و گفت : این یک حرکت نوین در حفظ محیط زیست و تنوع زیستی است .شرکت بیمه دانا به طور داوطلبانه پیشنهاد بیمه یوزپلنگ ها را به سازمان محیط زیست ارایه کرد که مورد استقبال مدیران این سازمان قرار گرفت.

وی گفت : در اصل 50 قانون اساسی به حفاظت همگانی از محیط زیست تاکید شده است و امیدوارم که این گونه اقدامات همچنان ادامه داشته باشد و جامعه شاهد نتیجه بخش بودن همکاری های مشترک بخش خصوصی با دولت در این زمینه باشد.

جوکار ادامه داد: براساس این بیمه نامه اگر یوز پلنگ حادثه ای ایجاد کند یعنی به دام حمله کند بیمه خسارت دامدار را پرداخت می کند. پول بیمه در صندوق بین المللی مشترک برنامه عمران سازمان ملل متحد و سازمان حفاظت محیط زیست واریز می شود که از این بودجه برای رفع موانعی که موجب بروز حادثه برای یوز می شود ، استفاده خواهد شد.