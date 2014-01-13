آزادسازی اموال بلوکه شده ایران از ماه آینده

العالم: وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که 550 میلیون دلار از کل مبلغ 4.2 میلیارد دلار اموال بلوکه شده ایران به عنوان نخستین مرحله در اوایل فوریه آینده آزاد می شود.

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مسئول وزارت خارجه آمریکا بدون اشاره به نام وی خاطرنشان کرد، برنامه آزادسازی اموال بلوکه شده ایران از سوم فوریه آغاز می شود و این فرایند طی 180 روز تکرار خواهد شد. یعنی هر 34 روز به استثناء دفعه پنجم که بعد از 33 روز صورت خواهد گرفت.

در همین حال رویترز نوشت: به موجب توافقات حاصل شده میان ایران و کشورهای 1+5، توافقنامه هسته ای امضا شده در نوامبر سال گذشته (آذر ماه سال جاری) در ژنو از تاریخ 20 ژانویه (30 دی) به اجرا در می آید و به موجب آن طرفین ملزم به انجام اقداماتی برای رسیدن به توافق نهایی هستند.

بر اساس این گزارش، یک مقام عالی رتبه در وزارت خارجه آمریکا واریز این مبلغ به حساب ایران را در تاریخ اول فوریه تایید کرده است.

بر همین اساس رویترز تاریخ واریزهای بعدی پول های بلوکه شده به حساب ایران را به شرح زیر اعلام کرده است:

- اول فوریه: مبلغ 550 میلیون دلار (از آنجا که اول فوریه روز شنبه است و اغلب کشورهای غربی در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستند ممکن است واریز این مبلغ در روز سوم فوریه انجام شود.)

- اول مارس: 450 میلیون دلار

- هفتم مارس: 550 میلیون دلار

- دهم آوریل: 550 میلیون دلار

- پانزدهم آوریل: 450 میلیون دلار

- چهاردهم می: 550 میلیون دلار

- هفدهم ژوئن: 550 میلیون دلار

- بیستم جولای: 550 میلیون دلار ( نکته : 20 جولای مصادف است با روز یکشنبه، ممکن است این واریز در تاریخ 21 جولای انجام شود.)