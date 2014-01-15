دستگیری «تنهای وحشی»!

باشگاه خبرنگاران جوان: شامگاه یکشنبه 22 دی ماه امسال، یک مورد درگیری خونین میان اراذل معروف و خطرناک تهران در منطقه خاک سفید تهرانپارس به پلیس 110 اعلام شد.

ماموران پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ پس از حضور در محل مشاهده کردند که خون در چند جای خیابان ریخته است و تعدادی خودرو و اموال دولتی نیز تخریب شده اند.

همچنین در بررسی اولیه مشخص شد درگیری میان سه نفر به نام های «سیامک» معروف به «تنهای وحشی» که به جرم آدم ربایی و درگیری، سرقت و ضرب و جرح عمدی تحت تعقیب پلیس است و همین طور این پسر شرور با اتکا به ظاهر ترسناک خود که از جای جراحت ها در درگیری ها به وجود آمده بود باعث رعب و وحشت در میان مردم می شد، «مازیار» معروف به «مازیار روغنی» که جرائمی نظیر درگیری های خیابانی، سرقت، زورگیری و شرارت، عربده کشی را در پرونده خود دارد، «اصغر» که اراذل سطح یک بوده و در سال گذشته در یک نزاع دست جمعی برادرش «اکبر» با شمشیر به قتل رسیده بود، بوده است.

در این خصوص ماموران امنیت سریعا با هماهنگی مقام قضایی تحقیقات گسترده اطلاعاتی خود را آغار کرده و پس از 24 ساعت فعالیت شبانه روزی موفق شدند «سیامک» را در یکی از محله های شرق پایتخت ردیابی کنند. در ادامه یک اکیپ عملیاتی جهت دستگیری متهم اعزام شدند و وی را مخفیگاهش دستگیر کردند.

متهم در حین انتقال به پایگاه پلیس امنیت در برابر ماموران مقاومت می کرد و با عربده کشی و جوسازی باعث رعب و وحشت شده بود که با شلیک دو تیر هوایی ساکت شد و از ترس سرش را پائین انداخت و با ماموران امنیت همکاری لازم را انجام داد.

از طرفی کارآگاهان، «مازیار روغنی» را نیز در یکی از خیایان های تهرانپارس ردیابی کردند و ماموران وی را در حالی که با خودروی سواری در حال تردد بود دستگیر و به مقر انتقال دادند.

سرهنگ علیرضا محرابی رئیس امنیت عمومی تهران بزرگ با اعلام این خبر، افزود: در بررسی از مخفیگاه سیامک، تعدادی فشنگ جنگی و تعدادی سلاح سرد کشف و ضبط گردید. همچنین تحقیقات برای دستگیری آخرین متهم این درگیری خونین همچنان از سوی کارآگاهان امنیت تهران بزرگ ادامه دارد.