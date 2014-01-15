ایسنا: حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی در مراسم صبحگاه مشترک یگانهای نظامی و انتظامی خوزستان در محل ستاد فرماندهی لشکر 92 زرهی این استان، خطاب به این نیروها گفت: دولت موظف است تمام آبادان و خرمشهر را منطقه آزاد اعلام کند که این بدان معناست که نوع حفاظت و حراست شما از مرزهای سرزمین و استان پیچیدهتر میشود اما نباید به امنیت ملی و داخلی ما و به امنیت استان استراتژیک خوزستان لطمهای وارد شود.
وی با ابراز خرسندی از سفر به استان خوزستان، از خوزستان به عنوان استانی شهیدپرور و تربت شهیدان یاد کرد و با یادآوری اینکه "هر مکتب و دینی دارای یادگارانی است که آن یادگاران هویت تاریخی و خاطره تاریخی آن جمع را میسازند"، گفت: خوزستان به عنوان نماد و یادگار دفاع و ایستادگی یک ملت است. این یادگار است که خاطره جمعی ایستادگی و دفاع یک ملت را میسازد.
روحانی در ادامه سخنانش با مرور دلاورمردیهای رزمندگان صدر اسلام در جنگهایی نظیر بدر و احد، به عملیات شکستن حصر آبادان اشاره کرد و افزود: این عملیات در واقع آغاز پیروزی در برابر متجاوزان بود.
رییسجمهور همچنین با مروری گذرا بر دلاوریهای رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس در عملیاتهای طریقالقدس، فتحالمبین، بیتالمقدس و ... تاکید کرد: همه این عملیاتها، عملیاتهای مهم و سرنوشتسازی بودند که در این سرزمین شاهد آن بودیم.
وی با بیان اینکه "خوزستان نماد مقاومت است"، تصریح کرد: همه در این سرزمین جنگیدند، آذری، لر، بختیاری، عرب و ... همه از سراسر ایران از همه استانها و اقصی نقاط ایران همه به خوزستان آمدند و از مرزها دفاع کردند؛ گویی در دفاع مقدس یک بار دیگر انسجام، اتحاد و ساخت هویت ملی ایرانیان شکل گرفت.
روحانی با بیان اینکه "اینجا سرزمینی بود که خون همه ایرانیان از سراسر ایران به هم پیوند خورد"، به وضعیت رزمندگان اسلام در عملیات خیبر اشاره کرد و یادآور شد: شب قبل از عملیات قایقهای کوچک رزمندگان را به خط مقدم برای عملیات منتقل میکردند و هلیکوپترهای هوانیروز که امکان ناوبری در شب را نداشتند برای اولین بار در این زمینه عمل کردند.
رییسجمهور، عملیات خیبر را عملیاتی عنوان کرد که در آن همه رزمندگان اعم از سپاهی، ارتش و بسیج و حتی عشایر در کنار هم قرار گرفتند و حتی همه نیروها اعم از دریایی، هوانیروز و زمینی دست به دست هم دادند و حماسه عملیات خیبر را آفریدند.
وی با تاکید بر اینکه "امروز خوزستان نباید تنها یادگار مقاومت نباشد"، تاکید کرد: خوزستان نباید تنها پذیرای راهیان نور باشد که میآیند تا سرزمین پاک و ترتب پاک ایثار و ایستادگی ملت خود را مشاهده کنند، بلکه آنها باید آبادانی خوزستان و این سرزمین را مشاهده کنند.
رییسجمهور، آبادانی خوزستان را جهت برخورداری از نفتهای پربار و مزرعههای باشکوه و بازسازی شهرهای آن و صنعت شکوفا به نحوی بهتر از دوران قبل از دفاع مقدس را مورد تاکید قرار داد و از آن به عنوان رسالت امروز در منطقه خوزستان یاد کرد.
روحانی در ادامه سخنانش با یادآوری اینکه "در دوران مقدس این افتخار کسب شد که یک متر از خاک سرزمین را به دشمن ندادیم"، گفت: این افتخار ملت و ایران است.
وی در ادامه با اشاره به تلاش برخی کشورهای حاضر در جنگ جهانی دوم در جهت بازسازی کشورهای خود و قرار دادن آن در شرایطی بهتر از شرایط قبل از جنگ، افزود: ما باید الگوی دفاع، مقاومت و استقامت باشیم و همزمان الگویی برای ساخت، سازندگی و توسعه نیز باشیم.
رییسجمهور با تاکید بر اینکه "برای دولت، توسعه کشور از جمله توسعه خوزستان مهم است"، گفت: وظیفه نیروهای مسلح در پاسداری از سرزمین با چشمانی تیزبین و پیگیری تحرکات دشمن را یادآور شد و در عین حال توسعهنیافتگی، بیکاری و مشکلات اقتصادی را دشمنی برشمرد که نباید نسبت به آن غفلت داشت.
روحانی با تاکید بر اینکه "بیکاری، فقر، توسعهنیافتگی دشمنانی هستند که باید با آن مقابله کنیم"، تاکید کرد: دولت همانقدر که مصمم است از مرزهای سرزمین به کمک نیروهای مسلح دفاع کند باید از پیشآبادانی و پیشرفت کشور نیز دفاع کند.
وی با بیان اینکه "دولت دست نیاز به سمت نیروهای مسلح دراز میکند"، گفت: نیروهای مسلح میتوانند کشوری امن، مرزهایی امن و سرزمینی امن را برای توسعه فراهم سازند. بدون امنیت هیچگونه پیشرفت و توسعهای امکانپذیر نیست.
رییسجمهور با بیان اینکه "شاید برخی تصمیمات دولت بار مسئولیت شما را در نیروهای مسلح بیشتر کند"، تصریح کرد: دولت مصمم است تمام آبادان و خرمشهر را منطقه آزاد اعلام کند و این بدان معناست که نوع حفاظت و حراست شما از مرزهای سرزمین و استان پیچیدهتر میشود اما نباید به امنیت ملی و داخلی ما و به امنیت استان استراتژیک خوزستان ما لطمهای وارد شود. اینجاست که همکاری دولت و نیروهای مسلح را بیشتر از گذشته میطلبد.
وی با تاکید بر اینکه "ملت ایران همواره ملتی صلحطلب بوده است"، تصریح کرد: ما هرگز به کشوری تجاوز نکردهایم و قصد تجاوز به کشوری را نداریم؛ حتی در دوران دفاع مقدس ما مدافع بودیم و جنگ به ما تحمیل شد.
روحانی با بیان اینکه "نیروهای مسلح ما بر اساس استراتژی بازدارندگی و دفاع همواره آمادهاند، اما جنگطلب نیستند"، گفت: ما به کشوری تجاوز نمیکنیم ولی در مقابل متجاوز با قدرت از منافع کشور و انقلاب دفاع میکنیم و دشمن متجاوز را از تجاوزش پشیمان میکنیم.
رییسجمهور تاکید کرد: به عنوان کشوری که در دفاع از حقوقمان به شدت اصرار داریم همانطور حاضر نیستیم که یک میلیمتر از سرزمینمان مورد تجاوز قرار گیرد حاضر نیستیم یک میلیمتر از حقوق خود عقبنشینی کنیم.
وی با بیان اینکه "ما به دنبال سلاح کشتار جمعی نیستیم"، به عضویت ایران در همه کنوانسیونهای منع استفاده از سلاح هستهای اشاره کرد و یادآور شد: در عین حال ما حاضر نیستیم در بحث بهرهمندی از فناوری صلحآمیز هستهای از حقوق خود کوتاه بیاییم و میگوییم فناوری صلحآمیز هستهای نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر.
روحانی در ادامه به توضیح مقصود ایران از جمله فناوری صلحآمیز هستهای نه کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر پرداخت و گفت: فناوری صلحآمیز هستهای حق قانونی ماست و از آن کوتاه نخواهیم آمد و مطابق فتوای رهبری، هرگز دنبال سلاح هستهای نخواهیم رفت.
رییسجمهور در پایان، بار دیگر ویژگیهای خوزستان را برشمرد و از این استان به عنوان استانی خاص یاد کرد و افزود: ما نیاز به وحدت، ایستادگی و اتحاد داریم. ما همه زیر یک پرچم هستیم؛ پرچم ایران، ولایت، منافع ملی و برای ایفای حقوق ملت این پرچم باید همواره در اهتزاز باشد.
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