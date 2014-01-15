معروفترین مخالفان تحریم ایران در کنگره/عکس

مجله مهر: باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سه روز گذشته دو بار به کنگره هشدار داد که اعمال تحریم های جدید علیه ایران را وتو خواهد کرد. جمهوریخواهان کنگره از جمله جان مک کین رقیب اوباما در انتخابات ریاست جمهوری، رابرت منندز از حامیان حضور نظامی آمریکا در افغانستان و حامیان قطعنامه کوزو که استفاده نظامی علیه یوگسلاوی را قانونی می کرد از سرسخت ترین مدافعان تحریم های ایران هستند اما در مقابل آن ها سناتورهایی هم کاخ سفید و اوباما را همراهی می کنند.

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کارل لیون

رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکاست. این سناتور حزب دموکرات را بیشتر با اظهارنظرهایش درباره حضور نظامی آمریکا در افغانستان می شناسند اماجالب اینکه او از مخالفان تحریم ایران و در جبهه مخالف کسانی است که بر طبل جنگ با ایران می کوبند. او چندی پیش پس از برگشت از افغانستان و دیدار با رییس جمهور کرزی گفته بود که اگر این دو کشور توافقنامهء امنیتی و دفاعی را در کوتاه مدت امضا نکنند، مساعدت های امریکا به افغانستان ادامه نخواهد یافت. این گفته او باعث واکنش وزارت خارجه افغانستان و اعتراض به وی شد. لیون مخالف اعمال تحریم های جدید علیه ایران است و و از جمله رهبران امضا کننده نامه مخالفت با تحریم های جدید کنگره علیه ایران است. او سناتور ایالت میشیگان است که برای نخستین‌بار در ۳ ژانویه ۱۹۷۹ به‌عضویت این مجلس درآمد. وی مقطع کارشناسی خود را در رشته هنر به پایان رساند.

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تیم جانسون

رئیس کمیته بانکداری سنای آمریکاست که نظارت بر قوانین تحریم‌ها را بر عهده دارد. تیم جانسون درباره مخالفت خود با تحریم های جدید در یک جلسه استماع با حضور دیوید کوهن، معاون خزانه‌داری آمریکا و وندی شرمن سرپرست تیم مذاکره کننده هسته‌ای آمریکا گفته بود: «ما نباید هیچ کار مضری که اتحاد غرب در این موضوع را به هم می‌زند انجام دهیم.» او سناتور ایالت داکوتای جنوبی در کنگره است که برای نخستین‌بار در ۳ ژانویه ۱۹۹۷ به‌عضویت این مجلس درآمد. وی از جمله سناتورهای مجلس آمریکا است که همواره از سیاست های اوباما در قبال ایران پشتیبانی کرده است. جانسون دلیل مخالفت خود با تحریم ها علیه ایران را اینگونه بیان می کند: «ما باید اطمینان حاصل کنیم که اگر گفت‌وگوها به نتیجه نرسند، این ایران بوده که باعث شکست شده است. ما نباید به ایران، کشورهای 1+5 یا هر کشور دیگری بهانه بدهیم که مسئولیت خودشان را به گردن ما بیندازند.»

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دایان فاینستاین

رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکاست. او اخیرا به شدت در مقابل اظهارات جان مک کین برای تحریم های بیشتر علیه ایران موضع گرفته در بیانیه‌ای گفته بود: هدف تحریم‌ها این بود که ایران را پای مذاکرات آورد و در این باره موفق بوده است. فاینستاین با تلاش‌ها برای ضمیمه‌کردن تحریم‌ها به لایحه بودجه دفاعی آمریکا هم مخالفت کرده و گفته است این اقدام، به حصول توافق کمکی نمی‌کند. این سناتور زن برای نخستین‌بار در ۱۰ نوامبر ۱۹۹۲ به‌عضویت این مجلس درآمد.

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توماس کارپر

کارپر در زمره همان 10 سناتوری بود که در نامه ای به هری رید رهبر اکثریت سنا خواستار عدم پذیرش لایحه منندز در جهت تحریم بیشتر ایران شدند. او رییس کمیته امور دولتی و امنیت داخلی مجلس سنا از ایالت دلاوی است که برای نخستین‌بار در ۳ ژانویه ۲۰۰۱ به‌عضویت این مجلس درآمد. کارپر چندی پیش از حضور نظامیان آمریکا در سوریه هم پرده برداشت و از این موضوع انتقاد کرد. او گفته بود:: ما می دانیم که شهروندان آمریکایی در سوریه سلاح به دست گرفته اند و ودر کنار شورشیان می جنگند و این می تواند خطری بالقوه برای ما هنگام بازگشت آنها به کشور باشد.

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باربارا میکولسکی

قانع کردن باربارا میکولسکی برای مخالفت با تحریم های ضدایرانی در کنگره آمریکا شاید راحت تر از هر نماینده دیگری بود و این به واسطه همکاری وندی شرمن نماینده آمریکا در مذاکرات هسته ای با باربارا میکولسکی در سال های دور بود. شرمن در اوایل خدمت خود به مدت ۳ سال بعنوان رئیس دفتر کارکنان باربارا میکولسکی فعالیت می‌کرد و مدتی نیز به عنوان مدیر تبلیغات انتخاباتی وی در کمپین انتخاباتی سنا بود. باربارا میکولسکی رییس کمیته تخصیص بودجه مجلس سنای آمریکا از ایالت مریلند است که برای نخستین‌بار در ۳ ژانویه ۱۹۸۷ به‌عضویت این مجلس درآمد. وی لیسانس خود را در رشته روان شناسی و کارشناسی ارشد خود را نیز در رشته امور اجتماعی دریافت کرد.وی از جمله سناتورهای کنگره آمریکا است که طی دو نوبت به طرح به کار گیری نیروی نظامی علیه عراق رای منفی داد.

