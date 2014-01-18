مرگ 35 هزار نفر براثر سرطان

ایسنا: دکتر محمدرضا قوام نصیری با بیان این که باید به سرطان بهای بیشتری داده شود، اظهار کرد: اولین اولویت دولت‌ها با هر ساختاری و هر درجه از پیشرفت، بهداشت و درمان است. سرطان در مقوله سلامت ایرانیان باید جدی‌تر دنبال شود؛ چون سومین عامل مرگ و میر در کشور است.

وی افزود: بر اساس آمار، تصادفات رانندگی در جایگاه اول علل مرگ و میر قرار دارد، دوم بیماری‌های قلبی - عروقی است و سپس سرطان بیشترین تعداد مرگ و میر را به خود اختصاص داده است.

رییس انجمن رادیوتراپی انکولوژی تاکید کرد: البته با اقداماتی که در چند سال اخیر برای کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات وضع شده و البته به خوبی هم توانسته آن را کاهش دهد، به نظر می‌رسد بعد از بیماری‌های قلب و عروق، بیماری سرطان دومین عامل مرگ آور برای ایرانیان قلمداد می‌شود.

قوام نصیری در خصوص هزینه‌های صرف شده برای کاهش تعداد تصادفات منجر به فوت گفت: هزینه‌ای که برای کاهش نرخ مرگ ومیر ناشی از تصادفات رانندگی شده شامل هزینه‌های اطلاع‌رسانی، هشدار و اعلام خطر، جریمه، نیروی انسانی و لوازم مورد نیاز حمل و نقل در جاده‌های برون شهری، بیش از هزینه‌ای است که برای سرطان صرف شده است.

سالی 35 هزار ایرانی به دلیل سرطان می‌میرند

وی با اشاره به مرگ سالانه نیمی از مبتلایان به سرطان عنوان کرد: براساس آمار اداره سرطان وزارت بهداشت 75-80 هزار مورد جدید ابتلا به سرطان در سال داریم که نیمی از این تعداد یعنی بیش از 35 هزار نفر مرگ و میر ناشی از سرطان درسال اتفاق می‌افتد.

رییس انجمن رادیوتراپی انکولوژی از افزایش ابتلا به سرطان طی 10 سال آینده خبر داد و افزود: سرطان و مسائل مرتبط با آن جزو دغدغه‌های اصلی شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت است که طی 10سال آینده چالش برانگیزتر هم خواهد شد.

قوام نصیری با بیان این که 50 درصد سرطان‌ها درصورت تشخیص زودرس قابل درمان هستند، اظهار کرد: سرطان درسال 60 هزار میلیارد ریال در کشور را صرف خود می‌کند؛ در حالی که 50 درصد این سرطان ها قابل پیشگیری و در صورت ابتلا قابل درمان به صورت کامل هستند.

رییس انجمن رادیوتراپی انکولوژی خاطرنشان کرد: درمان کامل سرطان‌ها به شرطی است که بیماران در مراحل ابتدایی ابتلا مراجعه کنند.