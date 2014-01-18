دستگیری سارقان مسلح مترو

شرق:سرقت مسلحانه در ایستگاه مترو طرشت ساعت 4:30 بامداد ششمین روز ماه گذشته به پلیس اعلام و با حضور ماموران مشخص شد دو سارق مسلح ساعت دو بامداد وارد ایستگاه مترو شدند و پس از بستن دست‌وپای پرسنل حاضر در ایستگاه مبلغی نزدیک به یک‌میلیون‌تومان وجه نقد را از این افراد سرقت کردند. آنها قصد داشتند پول داخل دستگاه عابربانک ایستگاه را نیز بدزدند که موفق به این کار نشدند و در نهایت فرار کردند. یکی از پرسنل ایستگاه مترو در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: «همراه همکارانم در ایستگاه بودیم که ناگهان یکی از کارمندان از طریق دوربین‌های مداربسته متوجه حضور شخصی غریبه در سالن فروش بلیت شد. در همین لحظه، فردی با سلاح کمری وارد اتاق کنترل شد و با تهدید به تیراندازی ما را مجبور به درازکشیدن روی زمین کرد و دست‌وپای همگی ما را بست. سپس هر دو سارق شروع به تخریب اموال و شیشه‌های اتاق‌های ایستگاه، دستگاه عابربانک و... کردند و پس از سرقت وجوه نقد و کارت‌های عابربانک، ما را در اتاق محبوس و فرار کردند.» پرسنل ایستگاه مترو توضیح دادند هر دو سارق صورت‌های خود را پوشانده بودند اما پوشش یکی از سارقان روی زمین افتاد و آنها چهره او را دیدند. به این ترتیب از متهم چهره‌نگاری و مشخص شد او مردی 29ساله به‌نام «غلامحسین. س» است که چندبار به اتهام ارتکاب جرایم مختلف دستگیر و روانه زندان شده است.

در ادامه مخفیگاه این مرد در مشکین‌دشت کرج شناسایی شد و ماموران آنجا را تحت مراقبت‌های نامحسوس قرار دادند. همزمان با این اقدامات متهم دوم به نام کامران (20ساله) نیز شناسایی و ساعت 9 صبح سه‌شنبه هفته پیش زمانی که قصد داشت با خودرو پراید سبزرنگی از مخفیگاهش خارج شود، دستگیر شد و در همان تحقیقات اولیه به سرقت مسلحانه از ایستگاه مترو اعتراف کرد. یک ساعت بعد غلامحسین نیز در اتوبان کرج شناسایی شد و در حالی‌که قصد داشت به بیابان‌های اطراف بزرگراه فرار کند، به دام افتاد. غلامحسین پس از انتقال به پلیس آگاهی در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: «با همدستی کامران چهار فقره سرقت کردیم که سه فقره از آنها به‌صورت مسلحانه بود. اولین سرقت حدودا شش‌ماه پیش و در حوالی مارلیک کرج انجام شد و یک خودرو پژو را سرقت کردیم. دومین سرقت را نیز در چهارراه ملارد انجام دادیم و تحت عنوان مامور سراغ زن و مردی جوان رفتیم و با تهدید اسلحه گوشی‌های تلفن همراه آنها را گرفتیم.»

غلامحسین در ادامه اعترافاتش گفت: «در سومین سرقت من و کامران با ماشین به کمال‌شهر کرج رفتیم و تحت پوشش نشان‌دادن قطعه‌ای زمین، به بنگاه املاک مراجعه و بنگاه‌دار را سوار ماشین کردیم. در حوالی هشتگرد، با اسلحه بنگاه‌دار را تهدید و چند تیر شلیک کردم که به‌صورت وی خورد. ما پس از سرقت مبلغ 450هزارتومان وجه نقد و کارت‌های عابربانک مرد بنگاه‌دار، وی را در بیابان از ماشین بیرون انداختیم و مجددا به بنگاه رفتیم. قصد داشتیم ماشین بنگاه‌دار را سرقت کنیم اما به‌علت داشتن سوییچ مخفی موفق به این کار نشدیم و پس از سرقت وسایل داخل بنگاه از محل فرار کردیم.» این متهم ادامه داد: «از چند وقت پیش نقشه سرقت از ایستگاه مترو را کشیده بودیم و قصد سرقت وجوه عابربانک داخل ایستگاه را داشتیم اما با وجود تخریب دستگاه عابربانک موفق به سرقت از آن نشدیم و فقط توانستیم نزدیک به یک‌میلیون‌تومان وجه نقد را از حساب‌های عابربانک پرسنل ایستگاه خارج کنیم.»

بنا بر این گزارش سرهنگ آریا حاجی‌زاده، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران درباره این پرونده توضیح داد: «قربانی سرقت مسلحانه منطقه کمال‌شهر شناسایی و در تحقیقات تکمیلی مشخص شد این شخص مورد اصابت سه گلوله قرار گرفته و درحال حاضر در حالت کماست.» وی با اشاره به کشف دو قبضه اسلحه کمری و ده‌ها فشنگ از مخفیگاه متهمان گفت: «متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته‌اند.»