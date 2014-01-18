باشگاه خبرنگاران: حسن کریمی، معاون عمران استانداری تهران مشکل عمده مسکن مهر را خدمات رسانی آب و فاضلاب مناطق دانست و گفت: در تامین گاز و برق این مناطق مشکل خاصی وجود ندارد و آن نیازمند تزریق بودجه به این نهادها و حل و فصل کاستی‌های این شهرک‌ها است.

وی با بیان اینکه خرید و فروش قول نامه‌ای مسکن 99 ساله خلاف قانون است ،خاطرنشان کرد: تملک قانونی این مسکن‌ها مستلزم سند مالکیت است و صدور سند برای این واحدها سهولت در خرید و فروش این واحدها را در پی خواهد داشت.

کریمی خاطرنشان کرد: در هر پروژه‌ای وقتی طرح کار اصولی باشد نسبت کار سریع‌تر پیش می‌رود.