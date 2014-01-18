آغاز ارایه وام مسکن جدید

ایرنا:افسانه اروجی با بیان آنکه متقاضیان برای دریافت تسهیلات جدید مسکن به شعب کارگزاری های فرابورس مراجعه کنند، افزود: این افراد می توانند با مراجعه به سایت شرکت فرابورس اطلاعات مربوط به چگونگی دریافت این تسهیلات را در سراسرکشور دریافت کنند.

وی ادامه داد: هر برگ اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن معادل 500 هزار تومان است و برهمین اساس برای دریافت تسهیلات 30 میلیون تومانی مسکن باید 60 برگه با قیمت هر برگ 58 هزار تومان خریداری شود.

اروجی تصریح کرد: برهمین اساس هزینه خرید این نوع تسهیلات حدود سه میلیون و 500 هزار تومان است که البته کارمزد اندکی نیز به آن اضافه خواهد شد.

رییس اداره نظارت بازار فرابورس تصریح کرد: با خرید برگه های مذکور گواهی خرید تسهیلات صادر شده و مدارک تسهیلات به بانک مسکن ارسال می شود.

اروجی تاکید کرد: متقاضیان می توانند برای خرید این اوراق به شعب بانک مسکن نیز مراجعه و سفارش خرید تسهیلات را ارایه کنند.

به گفته وی، تاکنون 88 هزار برگه اوراق تسهیلات مسکن توسط متقاضیان خریداری شده است.

رئیس اداره نظارت بازار فرابورس با اشاره به بازگشایی 35 نماد معاملاتی اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن از روز چهارشنبه هفته گذشته، گفت: با اقدام به موقع فرابورس، بازار وام مسکن پس از ایجاد صف خرید مجددا احیا شد.

اروجی ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا را دلیل بسته شدن این نمادها در روزهای گذشته عنوان کرد و افزود: نمادهای معاملاتی اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن با افزایش دامنه نوسان تا سقف 50 درصد بازگشایی شد تا با تخلیه تب بازار نسبت به افزایش قیمت این اوراق و جلوگیری از سفته بازی، شرایط خرید برای متقاضیان واقعی ایجاد شود.

به گفته وی با وجود محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد بر روی نمادهای معاملاتی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، این نمادها به طور متوسط تقریبا در 27 درصد قیمت و با معامله 88 هزار و 300 ورقه در 3 هزار و 837 دفعه معامله به تعادل رسیدند.

گفتنی است، با تصمیمِ شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات بانک مسکن، افزایش 15 میلیون تومانی یافت که این امر اثرات مثبتی بر بازار مسکن خواهد داشت.

در همین راستا این سیاست باعث شد تا شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از 20 میلیون به 35 میلیون تومان برساند و برای زوج هایی که از زمان این مصوبه عقد کرده اند، 50 میلیون تومان تسهیلات برای خرید یک واحد مسکونی نوساز اعطا می کنند.